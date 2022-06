Dès la rentrée de septembre, les menus 100 % végétariens deviendront « la norme » dans les cantines de Grenoble. La nouveauté : ils seront proposés chaque jour sans exception. Les écoliers auront toutefois la possibilité de choisir deux autres options : un menu mixte qui sera composé de poisson et de légumes et un troisième qui alliera végétarien et viande ou poisson.

Les repas seront produits par la ville qui a fait le choix de ne plus s’approvisionner à l’extérieur. Une décision assumée par la municipalité qui aimerait faire découvrir aux enfants « la variété des goûts » et « les plaisirs d’une alimentation végétale ».

Depuis 2014, Grenoble réduit la part de viande dans ses menus. Depuis cinq ans, la ville propose déjà 1,5 repas végétarien, en moyenne, par semaine dans ses restaurants scolaires.