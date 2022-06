Comme tout bon hipster liseur et liseuse de 20 Minutes que vous êtes (et on vous aime pour ça), vous avez lu Sur la route de Kerouac à 15 ans, avec la promesse de partir vous aussi à l’aventure quelque part sur une route infinie. Finalement, c’est surtout l'amour qui vous est tombé dessus sur la route des vacances, que ce soit sur une aire d’autoroute, à cause d’une classique panne d’essence, dans les bouchons ou grâce à un Blablacar. Une rencontre incongrue, pour un soir, un mois ou une vie, et qui a marqué l’un de vos étés.

Comment cette rencontre sur la route s’est-elle déroulée ? A quel endroit a-t-elle eu lieu ? Votre histoire a-t-elle commencé tout de suite ou à votre retour ? A-t-elle duré ? Racontez-nous !