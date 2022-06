Une boisson à base de noix de coco fermentée, ça vous dit ? En tout cas, les jeunes français adorent le Mogu Mogu. Un cocktail composé d’eau, de coco, de jus de fruit et d’additifs qui nous vient tout droit de Thaïlande, de quoi se rafraîchir lors de la prochaine canicule.

Signe d’un certain enthousiasme, cette boisson rafraîchissante commence à envahir les rayons des supermarchés français. On peut la trouver dans les épiceries asiatiques, mais aussi dans les magasins Carrefour et Monoprix. Ce qui plaît aux jeunes avant tout ? Le prix du Mogu Mogu (moins de deux euros!) et le packaging très instagramable.

Bon pour la santé ?

Dans la petite bouteille de Mogu Mogu, on retrouve de l’eau, du jus de fruit et de la noix de coco fermentée en cubes. Le nom de la boisson est tiré d’un mot japonais ayant pour signification « mâcher ». Car en même temps que l’on boit, on mange des cubes de gelée de coco.

Si la composition peut paraître saine, elle contient aussi, du saccharose, de l’acide citrique, du lactate de calcium et des conservateurs. Lorsque l’on scanne le produit sur l’application Yuka, la note de 0/100 apparaît. Outre le nombre de calories élevé et le taux de sucre bien trop important, on retrouve neuf additifs catégorisés « à éviter ». A consommer avec modération.