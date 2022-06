C’est un argument récurrent chez les dirigeants du Rassemblement national. Le 10 juin sur RMC et BFMTV, Marine Le Pen a répété : « 95 % de la délinquance de rue est le fait de personnes qui sont immigrées ou issues de l’immigration. Ça, c’est une réalité tangible ». Une réalité tangible ? Pas vraiment. Dans ce nouvel épisode de Oh my Fake, Clémence nous explique pourquoi il faut faire attention à ce chiffre corrélant délinquance et immigration.

