Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Sans surprise, Vladimir Poutine a été au cœur des critiques et des moqueries dimanche en Bavière. Les dirigeants des pays du G7, réunis en Allemagne au premier jour de leur sommet annuel, ont affiché leur détermination à soutenir l’Ukraine. Les dirigeants du club des sept pays industrialisés (Allemagne, Etats-Unis, France, Canada, Italie, Japon, Royaume-Uni) se sont surtout attelés sans tarder aux priorités de ce sommet qui se tient jusqu’à mardi : la guerre en Ukraine, les menaces sur la sécurité alimentaire et énergétique, l’urgence climatique, la Chine. Face à un risque de « fatigue » du camp occidental, évoqué par Boris Johnson, Joe Biden a lancé un nouvel appel à l’unité. Vladimir Poutine espérait « que, d’une manière ou d’une autre, l’Otan et le G7 se divisent. Mais nous ne l’avons pas fait et nous ne le ferons pas », a assuré le président américain. Ce lundi, le sommet sera marqué par l’intervention, en visioconférence, du président ukrainien Volodymyr Zelensky​.

Au procès des attentats du 13-Novembre, la cour va laisser une dernière fois l’occasion à Salah Abdeslam de donner des explications. Les quatorze accusés présents devant la cour d’assises spéciale de Paris disposent en effet d’une dernière possibilité de s’exprimer ce lundi avant que les juges professionnels n’entament leur délibéré et ne rendent leur verdict attendu mercredi soir. L’ultime audience de ce procès-fleuve commencé en septembre, le plus long de l’histoire judiciaire criminelle française d’après-guerre, doit commencer à 09h30.

Les routiers en grève pour obtenir des hausses se salaires

La forte inflation va générer ce lundi un nouveau mouvement social. Selon une information du Parisien, « dès 3 heures du matin, les 790.000 salariés de la branche du transport routier sont appelés à bloquer les zones industrielles dans toute la France ». La CFDT, la CGT, FO, la CFTC et la CGC ont lancé cette mobilisation principalement dans le but d’obtenir des hausses de salaires.