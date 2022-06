Qui seront les meilleurs dans des « exercices de désincarcération » chronométrés et en public ? Dès jeudi et jusqu’à samedi, à Nice, 25 délégations de pompiers venus de toute la France vont s’affronter pour le Challenge national de secours routier.

Cette compétition, qui accueillera également une équipe anglaise et une autre de Lisbonne, vise « à démontrer les compétences des sapeurs-pompiers et à faire progresser [leurs] techniques » sur « la prise en charge rapide des victimes d’accidents de la route », détaille le Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, à la manœuvre pour cette édition 2022.

Permettre de faire évoluer le matériel

En plus de son côté « championnat de France », que 20 Minutes avait déjà suivi en 2017 à Nantes, l’événement, organisé cette année au Palais des expositions de Nice, est « un formidable tremplin permettant l’évolution du matériel de désincarcération fourni par nos constructeurs français et étrangers », insiste le Sdis 06.

Des activités de prévention, d’initiation aux gestes qui sauvent, des rencontres avec tous les acteurs de la sécurité routière seront également proposés aux visiteurs (accès gratuit), sur les trois jours du challenge. Plus de 700 élèves sont aussi attendus.