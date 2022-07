Et c’est reparti pour une nouvelle fournée de nouveautés. Plusieurs réglementations vont en effet évoluer dans le quotidien des Français dans quelques jours, à compter du 1er juillet 2022. Fini, tout d’abord, le plafonnement des tickets-resto à 38 euros par jour, on repasse à 19 euros. Fini aussi l’installation de chaudières au fioul ou au charbon, préservation de la planète oblige, même si les appareils existants pourront continuer à être utilisés. Et du côté de la rénovation énergétique, certaines aides peuvent se cumuler. Le 1er juillet, on dit aussi adieu à la mythique horloge parlante.

Autre évolution : le changement de nom de famille pour les personnes majeures sera facilité. Dans le même temps, les annonces immobilières des particuliers vont devoir s’aligner sur celles des pros, avec des infos en plus à afficher, tandis que les motards vont devoir porter des casques plus sécurisants. Enfin, les substances présentes dans les jouets des enfants seront regardées de plus près. Envie de tout savoir pour être fin prêt le 1er juillet ? On vous résume tout ça en vidéo :