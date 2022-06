C’était dans le TGV Paris-Nice, il était assis à côté de vous et vous avez papoté pour tuer le temps. De fil en aiguille, vous l’avez trouvé de plus en plus craquant et le trajet a pris une tournure beaucoup plus intéressante. Ou alors vous avez pris l’avion, mais il avait tellement de retard que vous avez fini par discutailler avec votre voisine, assez charmante il faut le reconnaître. Un coup de foudre dans les airs !

Vous avez pris le ferry et le trajet a fini par ressembler à La croisière s’amuse. Les vagues, le ciel vous ont bien inspiré, et votre camarade de ponton est devenu soudainement très sexy à vos yeux. Ou vous avez pris un car pour aller rejoindre le bord de mer, et ce cadre peu glamour s’est finalement transformé en une scène affriolante.

Racontez-nous ! Dans quel moyen de transport avez-vous fait une rencontre sentimentale lors de vacances d’été : train, bateau, avion… ? Ou était-ce dans un aéroport, une gare, un port ? Comment êtes-vous entré(e) en contact avec votre futur amoureux ou amoureuse ? Ce lieu a-t-il joué pour vous rapprocher ? Que vous êtes vous dit pour que la flamme s’allume ? Votre histoire a-t-elle commencé tout de suite après le trajet ou quelque temps plus tard ? A-t-elle duré ?