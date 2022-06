Il a carrément fallu l’intervention d’une grue pour les décharger. Deux éléphants ont très récemment fait leur entrée au parc animalier Planète Sauvage, à Port-Saint-Père près de Nantes, annonce le site touristique ce mardi. Appelé Afrique, l’un des nouveaux pensionnaires est présenté comme l’un « des plus grands et gros éléphants en parcs zoologiques Européens ». Il s’agit d’un mâle de 38 ans pesant 5,6 tonnes et mesurant plus de 3,20 mètres. Et c’est vrai qu’il est impressionnant aux côtés de sa congénère Wankie, qui pèse « seulement » 3 tonnes.

Comme lui, cette femelle de 41 ans a fait la route depuis la Belgique, en provenance du parc Monde Sauvage, dans le cadre d’un programme d’élevage européen. « Ce transfert a nécessité plusieurs mois de préparation pour l’équipe animalière de Planète Sauvage. En effet, celle-ci a organisé la plaine et les loges en fonction de ses nouveaux invités », détaille le parc, qui avait récemment annoncé la mort de son éléphante Flora, à l’âge de 35 ans.