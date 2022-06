Moins de temps de trajet le matin, plus d’heures de sommeil, une petite sieste après le déjeuner… Depuis qu’il s’est démocratisé dans les entreprises avec la crise du Covid-19, le télétravail a du bon. Une grande partie des salariés ont même opté pour œuvrer depuis la maison. Cette nouvelle avancée dans le monde du travail n’a cependant pas que des avantages. Selon le baromètre de la vie au travail ViaVoice, avec la Mutuelle familiale, BloomTime et France Info, deux tiers des salariés trouvent que les liens entre collègues se sont détériorés. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Trouvez-vous que la vie au bureau est moins fun depuis que les équipes ne sont pas tous les jours au complet ? Voyez-vous moins vos collègues en dehors des horaires de bureau depuis que le télétravail s’est généralisé ? Y a-t-il moins de solidarité entre collègues depuis que vous vous voyez moins ? Avez-vous moins hâte qu’avant de retrouver vos collègues lorsque vous travaillez en présentiel ? Communiquez-vous toujours aussi bien entre vous ? Avez-vous perdu la cohésion d’équipe ? Bref, trouvez-vous que le « bureau est mort » ? Racontez-nous votre ressenti ou des anecdotes dans le formulaire ci-dessous, ils serviront à la rédaction d'un article.