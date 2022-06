On a tous vécu ce moment de solitude. L’instant où vous prononcez un discours au mariage de votre meilleur pote et que vous comprenez que vous êtes en train de faire le plus gros bide de l’Histoire. Votre humour a visiblement échappé à l’assemblée…

Il y a aussi les sketchs tartignolles de vieux copains auxquels vous vous êtes associé(e), les chansons un peu débiles, les chorégraphies ridicules, les quiz sur les mariés ennuyeux à mourir, les discours avec des tirades très beaufs, les diaporamas avec des photos borderline…

Était-ce à l’occasion d’un mariage d’ami ou d’une personne de la famille ? Etiez-vous seul(e) sur scène ? S’agissait-il d’un discours, d’un sketch, d’une chanson, d’un jeu ? Pourquoi était-ce si nul ? Aviez-vous anticipé un tel fiasco ? Comment ont réagi les mariés ? Vous êtes-vous planqué sous la table ensuite, ou avez-vous assumé avec courage votre prestation nullissime ? Si vous n’avez pas participé à une telle surprise, mais seulement assisté à ce genre de déroute, racontez-nous aussi !