Pas de transports en commun pendant une heure. Jeudi, à Saint-Nazaire, les bus seront à l’arrêt entre 14 heures et 15 heures, et des perturbations sont à prévoir entre 13h30 et 15h30, prévient la direction de la Stran. La raison de cette interruption des lignes régulières ? Une mobilisation du personnel, organisée « en soutien aux huit contrôleurs agressés ».

Le mois dernier, lors d’un contrôle des tickets, ces agents avaient été menacés et agressés par un homme qui avait sorti un couteau dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres. Certains d’entre eux avaient été légèrement blessés, rapporte le journal Presse Océan.

Les agences commerciales Espace mobilité seront également fermées, et un rassemblement du personnel se tiendra au dépôt, prévient la Stran. Au même moment, l’agresseur, âgé de 37 ans, sera jugé pour violences et menaces devant le tribunal de Saint-Nazaire.