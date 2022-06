Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Resté silencieux depuis l’annonce des résultats des législatives, Emmanuel Macron va tenter de reprendre la main en conviant successivement à l’Elysée mardi et mercredi les représentants des forces politiques présentes dans la nouvelle Assemblée. Le chef de l’Etat a proposé de « dialoguer et échanger pour l’intérêt supérieur de la Nation » avec ces responsables politiques afin de « bâtir des solutions au service des Français », selon son entourage. Six d’entre eux seront successivement reçus ce mardi : Christian Jacob (LR), Olivier Faure (PS), François Bayrou (Modem), Stanislas Guerini (LREM), Marine Le Pen (RN) et Fabien Roussel (PCF). Emmanuel Macron a « pris cette initiative en tant que garant des institutions et de leur fonctionnement, pas de leur dysfonctionnement et de leur blocage », a expliqué Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, sur LCI.

Alors que les très fortes chaleurs ne sont pas encore terminées, Météo-France s’inquiète maintenant des orages. Dans son dernier bulletin, à 6 heures ce mardi, l’établissement public a placé le Puy-de-Dôme, l’Allier, le Jura, la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l’Ain et la Haute-Loire en vigilance orange « orages et canicule ». A cette liste, il faut ajouter le Cantal et le Doubs en vigilance orange « orages », ainsi que la Drome et l’Isère également en orange mais pour la canicule. La plupart du reste du territoire va aussi connaître des épisodes orageux. Lundi soir, des chutes de grêle en Gironde ont ainsi entraîné 200 interventions des pompiers.

La Fête de la musique ​souffle ce mardi ses 40 bougies. Cette idée folle signée Jack Lang, ministre de la Culture de l’époque, est devenue une institution en France et un rendez-vous désormais exporté dans plus d’une centaine de pays dans le monde. Dans l’Hexagone, la vague de canicule est passée mais la température devrait grimper en soirée avec les concerts qui vont s’enchaîner, comme chaque 21 juin. A Paris par exemple, parmi les multiples initiatives, Radio France fera sillonner dans les rues un camion sonorisé avec un DJ, Young Pulse. Et outre la capitale, toutes les villes de France sortiront évidemment leur diapason. Alors pour ne rater aucune note, 20 Minutes vous dit tout sur les événements à écouter et à danser de Toulouse à Nantes et passant par Lyon et Strasbourg.