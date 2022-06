Informées d’un « grand rassemblement d’amateurs de vitesse et de sensations fortes » qui devait se tenir vendredi soir dans la zone commerciale de la Porte des Alpes à Bron (Rhône), et au cours duquel les participants « devaient se défier sur le bitume », les forces de l’ordre et les CRS ont mené conjointement une vaste opération de contrôle routier.

Cette action d’envergure, qui visait à prévenir tout risque de rodéo urbain, s’est avérée fructueuse. Au total, 270 contraventions ont été dressées, dont la moitié pour excès de vitesse.

🚨 [#ContreLesRodéos]

Hier soir à #Bron, contrôle routier coordonné de @PoliceNat69 des #CRS & @PoliceMun :

🔴 270 verbalisations (dont 132 de vitesse),

🔴 1 interpellation pour fausses plaques,

🔴 1 immobilisation + 2 fourrières de 🚗 de grosse cylindrée

Notre métier, #Protéger. pic.twitter.com/4JA79fxM7Q — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) June 18, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Un participant a également été placé en garde à vue pour usage de fausses plaques d’immatriculation et défaut d’assurance. Deux véhicules de type « grosses cylindrées » ont été saisis et envoyés en fourrière. « Cela a marqué un coup d’arrêt à la manifestation puisque les participants, découragés, ont quitté la mobilisation », indique la Sûreté du Rhône se félicitant des résultats.