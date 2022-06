Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

245 sièges pour Ensemble !, 137 pour la Nupes et ses alliés, 89 pour le RN… Le point sur les résultats des élections législatives

Macron face au risque d’une France ingouvernable, la Nupes première force d’opposition et le RN à un niveau historique. Les élections législatives ont rebattu les cartes à l’Assemblée, dimanche et promettent cinq années difficiles au président fraîchement réélu. Le camp d’Emmanuel Macron a obtenu 245 sièges, en dessous de la majorité absolue (289), suivi de la Nupes et ses alliés avec 137 sièges et du RN qui fait une percée historique en comptant 89 sièges, selon un décompte complet de l’AFP. LR gagne 61 sièges et son allié UDI trois, contre une centaine dans la précédente législature. Les divers droite obtiennent neuf sièges. Les divers gauche 15 sièges. Dix sièges reviennent à des députés régionalistes. Il faudra « beaucoup d’imagination » pour agir dans cette « situation inédite ».

Qui sont les ministres gagnants et perdants ?

Douze membres du gouvernement élus, trois recalés. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a été battue par sa rivale du Rassemblement national, Christine Engrand, dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Elle a été distanciée de seulement 56 voix. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, candidate dans la 6e circonscription de l’Essonne, est également éliminée. Recueillant environ 47 % des suffrages, elle chute face au candidat de la Nupes, Jérôme Guedj. Justine Bénin, secrétaire d’Etat chargée de la Mer, briguait un deuxième mandat dans la 2e circonscription de Guadeloupe. Elle a été créditée de 41,35 % des voix. Comme l’avait exigé le président de la République, les battus devront quitter leur ministère.

Avec la percée historique de son parti, Marine Le Pen se réjouit d’une « assemblée un peu plus nationale »

Le RN revient en force à l’Assemblée. Ce n’est plus à l’atelier couture d’Hénin-Beaumont, mais dans son boulodrome, que le Rassemblement national organisait sa soirée électorale autour de sa championne, Marine le Pen. Passée à un cheveu d’une réélection au 1er tour, faute d’avoir atteint 25 % des inscrits, ce second tout n’aura été qu’une formalité pour la députée RN sortante, laquelle conserve donc son siège dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Mais la véritable satisfaction de la présidente du RN est de pouvoir constituer un « puissant groupe de parlementaires » à l’Assemblée nationale, avec 89 députés, une percée historique. « L’un de nos objectifs, faire d’Emmanuel Macron un président minoritaire, est atteint », a insisté Marine le Pen lors de son discours à Hénin-Beaumont. Face aux « déconstructeurs d’en haut et d’en bas », sous entendu Ensemble ! et la Nupes, la patronne du RN promet de proposer « une opposition ferme, responsable, constructive et respectueuse des institutions ».