De ECE 22.05 à ECE 22.6. Derrière ces noms de normes impossibles à retenir, se cache une évolution tout ce qu’il y a de plus concrète à venir pour les motards. A compter du 1er juillet 2022, la norme 22.05, donc, va en effet laisser sa place à la 22.6. Conséquence : les casques vendus aux motards seront plus aboutis, plus sécurisés, et les tests qu’ils auront subis plus nombreux.

Comment va-t-on pouvoir différencier ces deux types de casques ? Faudra-t-il en changer dès juillet 2022 ? Les magasins en auront-ils suffisamment en stock ? Pour le savoir, 20 Minutes est allé se renseigner auprès de Dafy Moto, à Paris ​ :