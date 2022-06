Le résultat des élections législatives est attendu en fin de soirée. Mais au-delà de l' actualité politique française, le monde a continué de tourner et la météo de s’emballer. Nous vous proposons un rapide tour de l’actualité.

Des vents violents et soudains en Normandie ont fait 3 blessés et 1 mort. Samedi,

Un phénomène météorologique inattendu est à l’origine d’un drame à Villers-sur-mer dans le Calvados, samedi. Un coup de vent puissant et non prévu par Météo-France a « duré 20 à 25 mn » en soirée sur la « côte Fleurie » entre Ouistreham et Deauville. Il a fait « trois blessés légers » et un mort. La victime est un kitesurfeur de 31 ans. Il est décédé sur le coup après avoir été projeté contre la vitrine d’un restaurant.

Des records de température absolus battus durant la canicule de samedi

Inquiétant. La vague de chaleur intense et d’une précocité inédite qui a touché la France a atteint un pic ce samedi avec des « pointes voisines de 42 °C/43 °C » dans le Sud-Ouest et des records absolus de température, comme à Biarritz. 45 millions de personnes étaient concernées par les niveaux rouge ou orange de vigilance canicule. La hausse des températures s’est doublée d’une hausse de la pollution atmosphérique et de départ de feux. Dans l’Aveyron, un incendie a ainsi ravagé 430 hectares dans les Gorges du Tarn.

Le président de la LFP veut en finir avec les supporters violents

Un peu de calme ! Vincent Labrune veut « sortir les criminels des stades », après « la saison catastrophique » pour la « violence dans les stades ». Le président de la LFP a appelé à des mesures fermes, en marge de l’assemblée générale de la Fédération française de football (FFF), samedi à Nice. Il entre autres évoqué crûment les incidents lors du dernier match du barrage d’accession entre Saint-Étienne et Auxerre au Stade Geoffroy-Guichard, où des fumigènes ont été tirés à l’horizontale vers une tribune. « C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de mort »

L’Allemagne recourt au charbon pour compenser la perte de gaz russe

Plus polluant, mais nécessaire. L’Allemagne a fait ce week-end un « choix amer » selon les mots du ministre de l'Economie et du Climat pour compenser les baisses récentes de livraison de gaz russe. La première solution sera de recourir de manière accrue aux centrales à charbon, une source d'énergie fossile particulièrement polluante. D'autres mesures devraient suivre, et le gouvernement n'écarte pas la possibilité d'un rationnement.

Severodonetsk résiste encore

Malgré une avancée massive des forces russes, Severodonetsk n'est pas encore tombée. Les forces ukrainiennes ont annoncé avoir repoussé des troupes russes dans des villages près de cette ville-clé du Donbass. Suivez les événements dans notre live sur la Guerre en Ukraine.