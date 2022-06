Shampoings, crèmes, mais aussi bouteilles d’alcool ou de parfum, et même de l’alimentaire, que ce soit entamé ou non, si ces produits dépassent 100 ml ils ne sont pas acceptés en cabine dans les avions depuis 2006 pour des raisons de sécurité. Mais au lieu que ces produits soient détruits, une nouvelle option existe à Nice depuis début mars.

Depuis début mars, l'aéroport de Nice propose à ses passagers de donner ces produits destinés à être jetés aux Restos du Coeur - Syspeo / Sipa

Les agents de sûreté du terminal 2 de l'aéroport proposent aux passagers, au moment du contrôle sécurité à l’embarquement, d’en faire don aux Restos du cœur. Déjà plus de 4.000 articles ont été ainsi redistribués en quatre mois. Et c’est une première dans le pays.

Un dispositif amené à se déployer

L’initiative est venue d’un bénévole de l’association qui a sollicité l’aéroport, selon les informations de France 3 Côte d’Azur. Ce partenariat inédit a alors été mis en place. « Rien qu’au terminal 2, sur les 120.0000 objets et produits de consommation saisis des bagages par an, la moitié pourrait être donnée en toute sérénité à des associations dans le respect de la sécurité sanitaire, précise Aymeric Staub, porte-parole des aéroports Côte d’Azur. Ce qui fait plus de 150 produits par jour. »

Presque systématiquement, les passagers acceptent de laisser leurs produits à l’association et remplissent alors un rapide formulaire de don, indique l’aéroport de Nice.

Le porte-parole ajoute : « Pour les bénéficiaires, c’est très important car ils récupèrent des produits qu’ils ne pourraient pas s’acheter ou du moins pas quotidiennement. » Ce dispositif est amené à se déployer, notamment en l’installant au terminal 1 mais aussi sur toutes les lignes de poste d’inspection filtrage. Actuellement, quatre files d’embarquement sur douze proposent ce service.