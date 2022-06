Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Canicule : Un tiers de la France en vigilance rouge ou orange, des records attendus

Un tiers du pays en vigilance rouge ou orange, avec un thermomètre dépassant souvent les 40°C : la canicule d’une précocité inédite s’amplifie en France, avec des records de température attendus jusqu’à samedi. Au total, 37 départements, soit 18 millions de personnes, sont concernés. Dès vendredi, les 40°C seront fréquemment atteints voire dépassés sur un grand quart sud-ouest, selon Météo-France. Ecoliers et collégiens des départements concernés sont appelés à rester chez eux. Jeudi dans l’Hérault, à Saint-Jean-de-Minervois, le thermomètre a déjà grimpé à 40°C : un record de précocité pour la France métropolitaine hors Corse, selon Météo-France. Samedi, des records absolus pourraient tomber sur l’axe Landes, Poitou-Charentes, Vendée.

Législatives 2022 : Dernier jour de campagne pour les candidats

Majorité absolue ou simple ? De retour d’Ukraine, Emmanuel Macron revient dans l’arène ce vendredi pour la dernière journée de campagne avant le second tour des législatives où se joue le sort de son deuxième quinquennat face à l’alliance de gauche Nupes et le RN. Au lendemain d’un débat télévisé de l’entre-deux-tours qui s’est focalisé sur le pouvoir d’achat et les retraites entre Gabriel Attal pour la majorité, Clémentine Autain pour la Nupes et Jordan Bardella pour le RN, les candidats terminent à minuit une campagne envenimée entre macronistes et mélenchonistes. Pour mieux comprendre les enjeux du scrutin, retrouvez notre « Récap » de la semaine, le rendez-vous video de « 20 Minutes » consacré aux élections législatives 2022.

Guerre en Ukraine : Les recommandations de la Commission européenne sur une possible adhésion du pays attendues aujourd'hui

En visite historique en Ukraine, les dirigeants français, allemand, italien et roumain se sont dit tous pour l’octroi « immédiat » à l’Ukraine du statut officiel de candidat à l’entrée dans l’Union européenne, a déclaré le président français Emmanuel Macron depuis Kiev. L’UE doit décider la semaine prochaine d’accorder ou non à l’Ukraine ce statut de candidat, première étape d’un processus de négociations qui peut durer des années. La Commission doit faire connaître sa recommandation ce vendredi. Emmanuel Macron a de nouveau assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky : « L’Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu’il faudra. »