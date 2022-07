L’été commence tout juste que des records de température ont déjà été atteints. On a chaud, on se déshabille, on boit beaucoup d’eau… Mais est-ce qu’on pense à nos animaux domestiques ?

Car oui, ces petites bêtes à poils ont encore plus de mal que nous à résister à la chaleur. Du coup, propriétaires et animaux s’adaptent. Dans le Sud, la chienne d’Alexandra « trouve le temps long ». « Nous lui donnons de l’eau très fraîche, elle a un brumisateur à disposition et elle aime mordre un glaçon de temps en temps. » Une bonne idée d’après Valérie Mallinjoud, vétérinaire à la clinique de Mennecy : « Ce qui est génial c’est faire des glaces avec les jouets Kong. On met dedans des fruits, du fromage frais, puis on place le tout au congélateur, ils adorent ! » Mais il ne faut pas abuser des glaçons, qui peuvent donner la diarrhée.

« J’ai tondu mes trois chiens et dès qu’ils halètent je les arrose d’eau à température fraîche », raconte Marion, qui « a la chance d’habiter à la campagne, où il fait plus frais ». La tonte, un réflexe pris par les maîtres bien intentionnés à prendre avec précaution. « Il y a plusieurs politiques. Pour les chiens à poils longs, ça peut être utile de couper un peu. Mais souvent les poils créent une carapace donc ce n’est pas conseillé », ajoute la docteure.

Les coussinets en danger

Si vous ne pouvez pas laisser votre main posée cinq minutes sur le béton, c’est que c’est trop chaud aussi pour votre toutou. Quand dehors il fait 30 degrés, le sol est lui à un ressenti 60 degrés, d’après 30 Millions d'amis. Et les coussinets si fragiles de nos chiens en pâtissent. Alexandra utilise un baume pour « éviter les brûlures », et elle décale les horaires de sortie. « Je la sors tôt le matin, puis très rapidement le midi, et elle ne ressort pas avant 21 heures », raconte-t-elle.

Adèle prend aussi toutes ses précautions pour protéger son cocker anglais. « Pas de promenade sur un sol dur. Méfiez-vous du sable sur une plage qui peut être très chaud aussi. Pas non plus d’attente dans la voiture. » Dans l’habitacle, la température peut dépasser les 50 degrés en dix minutes au soleil. « Les animaux ne transpirent pas. Pour se rafraîchir, ils vont hyperventiler. On évite les situations stressantes. Un coup de chaud peut vite arriver, même en voiture climatisée ! », affirme Valérie Mallinjoud. Laetitia a adopté les tapis rafraîchissants pour son chien et ses lapins. « Alors oui, cela a un coût, mais c’est le prix du bien-être pour mes compagnons. »

Et les chats alors ?

Louise à un ragdoll, une race de chat très poilue. « Je ferme les volets dès 10 heures du matin, au début de la nuit je lui laisse une fenêtre ouverte pour aller sur le balcon, explique-t-elle. Je suis aussi passée des croquettes à la pâtée pour limiter la déshydratation. » Karine, elle, met la pâtée de son sphynx au frigo pour encore plus de fraîcheur. « Attention toutefois si vous changez l’alimentation, ça va les faire moins boire », indique Valérie Mallinjoud. Il n’est pas très conseillé non plus de mouiller son chat, « car ça le stresse encore plus », insiste la vétérinaire.

On n’oublie pas non plus les NAC, nouveaux animaux de compagnie (rongeurs, reptiles, oiseaux…). Isabelle donne à son lapin de huit mois des fruits et légumes gorgés d’eau. « C’est notre premier lapin, on prend des conseils, on l’observe, on s’en préoccupe comme d’un bébé ! » Une très bonne initiative selon Jeremie Thierry, ASV de la clinique de Mennecy spécialisé en NAC. « Il ne faut pas mouiller les lapins par contre, ça peut leur faire plus de mal que de bien. Mais n’hésitez pas à donner un bain à votre perroquet ! »