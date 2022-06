Ils sont autorisés à rester chez eux, au frais. Les écoliers et collégiens des 12 départements placés en vigilance rouge canicule ne sont pas obligés de se rendre en cours ce vendredi, a annoncé le ministère de l’Education jeudi. Il précise cependant que « les écoles et établissements maintiennent l’accueil des élèves », sous réserve « d’éventuelles décisions de fermeture prises par les autorités préfectorales », a complété la rue de Grenelle.

Dès jeudi matin, alors que la vague de chaleur terrasse une partie de la France depuis mardi, dans une classe d’un établissement scolaire de Montauban, le thermomètre affichait 35° à 9 heures, alors que les élèves n’étaient pas encore arrivés en classe. Face à ces températures, des chefs d’établissement d’Occitanie avaient anticipé et décidé de suspendre les cours l’après-midi dès la veille au soir.

Dans ce collège de #Montaban, on relève ce matin à 9h plus de 35° à 9h... Et encore, les élèves ne sont pas arrivés dans la classe.#CaniculeEnClasse pic.twitter.com/2IT76NaUuK — SNES-FSU Toulouse (@SNES_toulouse) June 16, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’élargissement de cette mesure à l’ensemble des établissements arrive tardivement selon le syndicat SE-Unsa. « Malgré les épisodes de canicule déjà vécus les années passées, il aura fallu attendre d’être en pleine période de fortes chaleurs pour que des recommandations soient adressées par le ministère de l’Éducation nationale aux recteurs », a-t-il déploré dans un communique.

Investir face à la multiplication des canicules

Cette mesure de suspension des cours, sur le principe, le syndicat enseignant du secondaire SNES-FSU, n’y est pas favorable. « Fermer les classes, c’est une mesure de dernier recours, une solution d’urgence pas satisfaisante. Mais au bout d’un moment, quand il fait 40° dans une classe, il y a des questions de sécurité qui se posent pour les élèves et les enseignants », pose Pierre Priouret, secrétaire général du syndicat à Toulouse.

Ce dernier a demandé aux professeurs de faire remonter les conditions de travail dans lesquelles ils doivent faire classe durant cette vague de chaleur. Un moyen pour interpeller sur les moyens à prendre en urgence. Mercredi, le rectorat de l’académie de Toulouse avait envoyé des recommandations aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement. Avec l’objectif d’identifier les locaux les plus exposés et d’adapter l’organisation et l’utilisation des espaces en fonction de l’exposition, tout en rappelant des consignes comme celle de maintenir les stores ou volets fermés lorsque la façade est ensoleillée.

Alors que les élèves composent en ce moment pour le baccalauréat, dans les centres d’examen de l’eau est à leur disposition. « Des adaptations ont lieu au cas par cas, comme le lycée de Revel qui délocalise cet après-midi l’épreuve de Français de 1re dans une salle municipale climatisée », indiquait ce jeudi les services de l’Education nationale.

Pour le SNES-FSU​, les mesures d’urgence ont une limite. « On ne pourra pas bricoler avec deux bouteilles d’eau tout le temps. Ces périodes de fortes chaleurs en dehors de l’été vont se multiplier, on le sait maintenant. Il faut investir pour que l’on puisse travailler dans de bonnes conditions. On ne plaide pas pour de la climatisation car cela aggravera le réchauffement climatique, mais il faut végétaliser, mieux isoler car de nombreux bâtiments sont des passoires thermiques, où on a froid l’hiver et chaud l’été », insiste Pierre Priouret. Il espère que les responsables académiques feront pression sur les collectivités territoriales qui gèrent les bâtiments afin qu’un plan canicule voie le jour.

Débitumiser les cours

« Dans toutes nos nouvelles constructions nous travaillons sur ces questions, avec des dispositifs comme la géothermie pour refroidir les bâtiments. Dans les établissements plus anciens, nous avons lancé un plan de réhabilitation qu’on met progressivement en place et auquel nous consacrons 35 millions d’euros par an. Par contre, il ne faut pas que la solution pour répondre à l’urgence contribue au problème, notamment concernant la climatisation », relève Vincent Gibert le vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne en charge des collèges qui a activé une cellule de crise pour les besoins immédiats. Ses équipes planchent depuis l’an dernier sur des « cours oasis » dans certains établissements toulousains, véritables îlots de chaleur. Une mesure qui passera par la débitumisation des cours et leur végétalisation.

Ce dernier est favorable à la mise en place du « plan canicule » proposé il y a déjà plusieurs années par la FCPE, notamment à la proposition « de moduler les cours et donner un congé aux parents ». Dans un communiqué, la délégation départementale des parents d’élèves demande qu’un « réel travail de fond et d’anticipation » soit « impulsé pour adapter l’école au changement climatique : mesures spécifiques pour le quotidien des élèves pendant ces fortes chaleurs, modernisation des bâtiments scolaires, végétalisation des espaces, instauration d’un congé canicule ». Un plan canicule qui doit intégrer selon ses représentants « des mesures d’urgence, une politique de prévention, et un plan d’investissement à moyen terme pour la santé de nos enfants ».