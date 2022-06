C’est en effectuant des recherches sur les championnats du monde de Monopoly qu’Anaïs Lo Presti, 31 ans, est tombée sur le championnat du monde de puzzle l’année dernière. La joueuse décide alors de s’inscrire : nous sommes en septembre 2021. L’hiver arrive ensuite et Anaïs débute son entraînement. Si elle sait qu’elle ne gagnera pas ce week-end à Valladolid en Espagne, la jeune femme entend bien se qualifier pour la finale.

« En 2019, la gagnante, originaire de République tchèque, avait réussi à assembler les 500 pièces en 46 minutes et 35 secondes. Actuellement, je termine un puzzle de ce format en 1h20 », précise la trentenaire qui vit à Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne. Munie de son chronomètre, elle ne cesse de s’entraîner même si elle avoue avoir ralenti le rythme « avec les beaux jours ». Et puis, cette « puzzle addict » est une solitaire : « Je n’aime pas qu’on touche mes pièces quand je joue. Je suis très maniaque. » Si elle s’est lancée dans cette aventure, c’est aussi « pour l’ambiance ». « Il y aura des joueurs de toutes les nationalités : Mexicains, Australiens, Brésiliens… », dit-elle, impatiente, en consultant la liste des inscrits.

Un puzzle inédit le jour J

Et certains d’entre eux partent avec une longueur d’avance. « Dans les pays de l’Est, les enfants font du puzzle le mercredi après-midi après l’école et ils deviennent donc hyperrapides. Alors que moi, en France, j’ai cherché un club et je n’ai rien trouvé », relate Anaïs. Alors, en attendant la compétition, la Francilienne s’entraîne sur différents types de puzzles grâce à la générosité de ses voisins : « J’ai lancé un appel au don sur le groupe Facebook de ma ville pour trouver des 500 pièces et j’ai eu quatre ou cinq personnes qui m’ont rapporté des puzzles », se réjouit-elle.

De toute façon, le jour J personne ne connaîtra le puzzle à réaliser le plus vite possible puisqu’il s’agira d’un jeu de la collection Ravensburger 2023, pas encore disponible sur le marché. Rien n’est donc joué.