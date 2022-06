Des « records historiques » en vue pour la SNCF cet été. La compagnie ferroviaire annonce « un appétit de tourisme en France » maintenant que la pandémie de Covid-19 semble passée. L’été 2021 avait déjà été plutôt bon pour une SNCF saignée à blanc par le coronavirus, avec le retour de la quasi-totalité des voyageurs par rapport à 2019, avant la pandémie. Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, voyait alors « un vrai coin de ciel bleu ». Du grand beau temps, permettant d’oublier la tempête.

Il y a un « réel engouement pour les vacances en France », et les Français recommencent à planifier leurs vacances alors qu’ils avaient tendance ces deux dernières années à se décider au dernier moment. Avec, se réjouit M. Fanichet, « une envie de train ». « On reprend vraiment une dynamique de croissance de la fréquentation et d’anticipation », observe-t-il. Et « on va dépasser 2019 », précédent été record, prévoit le dirigeant dont le domaine comprend les trains de voyageurs, TGV, Intercités, TER et banlieue parisienne.

Déjà plus de billets vendus qu’en juin 2019

Pas de menace de grève en vue, selon lui. « Tous les cheminots apprécient de voir autant de clients à bord des trains. Ils ont été là pendant toute la période Covid et c’est grâce à eux que les trains sortent tous les jours et qu’on prépare l’été », souligne-t-il.

Pas d’inquiétude non plus, « à ce stade », pour les nouveaux variants du Covid-19, le masque étant bel et bien oublié.

Mercredi 15 juin, la SNCF avait vendu 6,5 millions de billets TGV pour des circulations en juillet et août, soit 10 % de plus qu’à la mi-juin en 2019 (et 50 % de plus que l’an dernier à la même date). Cette tendance est dans la continuité des +10 % déjà observés sur la grande vitesse en mai et juin. Les week-ends des 8-9 juillet et le pont du 14 juillet sont déjà bien chargés, remarque M. Fanichet. « Sur le pont du 14 juillet, on a déjà un TGV sur deux qui est complet pour les retours du 17. »

A cet égard, Christophe Fanichet s’agace un peu quand certains évoquent déjà une pénurie de billets de train : « Aujourd’hui, on devrait être à la SNCF les seuls professionnels du tourisme à ne pas se féliciter d’avoir du succès cet été ? Il y a un appétit de tourisme en France et on en est une illustration ! » SNCF Voyageurs a d’ailleurs mis en vente 500.000 places supplémentaires par rapport à l’été 2019, soit « un peu plus de 2 % » de capacité en plus, « là où il y a le plus de monde, vers la Méditerranée, le Sud-Ouest et la Bretagne ». Avec un regret : des problèmes de soudures chez Alstom qui ont empêché la mise en service de nouveaux TGV supplémentaires.