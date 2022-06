Motards, il faudra bientôt renouveler votre matériel. La nouvelle réglementation sur les casques de moto, introduisant la norme européenne 22.06, entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Celle-ci doit entraîner un renforcement des contrôles, et assurer plus de sécurité aux usagers. Si nos lecteurs, interrogés cette semaine, se félicitent de cette avancée, ils jugent aussi que beaucoup reste à faire pour le bien-être des motards… Et pour celui de leur portefeuille.

« C’est une évolution qui va dans le bon sens pour une meilleure sécurité des motards », nous confiait Eric Thiollier, membre de la Fédération française des motards en colère. Nos lecteurs vont dans le même sens : « Le casque m’a déjà sauvé la vie, confie Antoine. S’il y a bien un élément où l’on doit se réjouir du renforcement des normes, c’est le casque. » « C’est rassurant de savoir que la visière résistera au choc d’un projectile à plus de 200 km/h, avance Alexandre. Cela obligera les marques low cost à revoir leurs standards. » Pour autant, nos lecteurs ne comptent pas forcément investir immédiatement dans l’achat d’un nouveau matériel.

Freinés par la hausse du prix ?

Les usagers pourront continuer à porter leur casque à l’ancienne norme 22.05, y compris après le 1er juillet. Ces « anciens modèles » seront simplement retirés de la vente à compter du 1er janvier 2024. « J’achète un casque tous les cinq ans, explique Yohan. Ce n’est pas une grosse dépense quand on l’étale sur la durée. » « Le prix de l’homologation augmentera, et il se peut que l’impact sur le prix de vente soit répercuté », prophétisait pourtant Eric Thiollier.

Cette possible hausse inquiète Maxime : « Ce sont encore des dépenses supplémentaires pour une passion qui coûte déjà de plus en plus cher. » Christophe est, lui aussi, fataliste : « Bien évidemment, le prix augmentera, ce qui est un non-sens pour moi. L’équipement du motard devrait être à un prix raisonnable pour que chacun puisse se protéger. Quand on voit le prix des airbags individuels… » Ajoutez à cela l’arrivée du contrôle technique des deux-roues, qui entrera en vigueur avant le 1er octobre prochain : « Le monde de la moto peut s’avérer cher et difficile d’accès pour de nombreuses personnes, admet Ivan. Cela risque d’en freiner plus d’un. »

TVA, blousons et doubles glissières

La sécurité reste tout de même au cœur des préoccupations des motards. Alors que leur mortalité sur les routes baisse moins rapidement que la moyenne, d’après l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière, chacun appelle à agir. « L’évolution des prix pourrait être indolore en supprimant la TVA sur les équipements de sécurité », propose Jean-Luc. Une idée partagée par Bryan, qui propose aussi d’aller « plus loin » : « Plus on a d’équipement, moins on paie d’assurance, par exemple… »

« Je pense que la sécurité n’a pas de prix, mais ne serait-il pas plus judicieux de rendre obligatoire pantalon et blouson ?, s’interroge Tanguy. En 2022, on doit rouler avec casque et gants, mais en short, débardeur et tongs… » Maxime, lui, interpelle les autorités : « Que l’Etat commence par s’occuper des routes. Les doubles glissières doivent être aussi déployées partout pour notre sécurité. » En bref, il reste du chemin à faire.