« Il fait chaud ! De plus en plus chaud », chantait Passi dans un classique de l’été 1997. Un temps où les canicules nous paraissaient encore exceptionnelles et où l’on prédisait un grand avenir aux CD-ROM. Cela dit, la définition de « trop chaud », et le déclenchement de l’alerte canicule - qui concerne actuellement 23 départements en France - n’a pas le même seuil partout.

Ainsi, selon que vous habitiez à Lille ou Marseille, les températures diurnes et nocturnes dépassant un certain niveau pendant au moins trois jours consécutifs n’ont pas les mêmes valeurs. À Marseille, il faut par exemple que celles-ci dépassent les 35 degrés en journée et ne redescendent pas sous les 24 la nuit. À Lille, les valeurs seuils d’alerte canicule sont établies à 33 pour le jour et 18 la nuit. Soit un écart conséquent de cinq degrés, vous aurez fait le calcul. C’est ainsi qu’un département comme les Pyrénées-Atlantiques, avec pas moins de 20 degrés la nuit et plus de 34 le jour, est en vigilance orange canicule, tandis que le Bouches-du-Rhône, où ces valeurs seront atteintes, ne l’est pas.

Alors, les habitants du sud résisteraient-ils mieux biologiquement à la chaleur ? C’est une question qui en réalité n’a pas été étudiée, expliquait à 20 Minutes Etienne Patin, chercheur en génétique, et qui nécessiterait de décortiquer le génome de nombreux individus pour identifier des mutations génétiques. Mais alors, comment ces seuils sont-ils donc établis ?

Ils ont été fixés par l’Institut de veille sanitaire dans la foulée de la traumatisante et mortelle canicule de l’été 2003, au cours de laquelle on observe une surmortalité de 14.800 décès. Soit environ 60 % d’augmentation par rapport à celle attendue, relève les auteurs d’une étude intitulée Système d’alerte canicule et santé : principes, fondements et évaluation, publiée en mars 2012 par les autorités sanitaires.

Distinguer les « vraies alertes », des « fausses alertes »

Ils y détaillent la méthodologie employée pour déployer ce système d’alerte, « fondé sur la surveillance des prévisions d’indicateurs biométéorologiques et sur un système de seuils d’alerte départementaux ». En recherche du « meilleur compromis possible entre une bonne spécificité et une bonne sensibilité », les autorités ont testé différents indicateurs « pour des niveaux de surmortalité préalablement définis » (50 % à Paris, Lyon, Marseille et Lille et 100 % pour les autres). Au rayon des indicateurs de valeurs testés, on retrouve les températures minimales et maximales moyennes, un indicateur mixant les deux, un autre prenant la température moyenne du point de rosée, ou encore un indice thermohygrométrique (une fonction entre température et humidité relative). Ces indicateurs ont été calculés sur 14 grandes agglomérations françaises pilotes, réparties sur le territoire à partir des données de la période 1973-2003.

Tous ces tests avaient pour but de distinguer les « vraies alertes », des « fausses alertes » (jours où les températures élevées ne sont pas associées à une surmortalité élevée) et des « alertes manquées ». L’indice finalement retenu a été la combinaison des températures minimales et maximales moyennées sur trois jours. Pour chaque ville pilote, ce système a été testé de manière rétrospective sur les années 1973-2003. « Il a montré une bonne capacité à détecter les vagues de chaleur importantes pour lesquelles une surmortalité était effectivement observée (notamment en 2003, 1983 et 1976) », poursuit l’étude. Celui-ci a ensuite été étendu à tout le territoire.