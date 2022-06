Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le symbole est fort. Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi ont ce jeudi pris place ensemble à bord d’un train spécial à destination de Kiev. Les trois dirigeants ont embarqué en Pologne et sont attendus dans la matinée dans la capitale ukrainienne, selon ZDF en Allemagne et le quotidien italien La Repubblica, qui publie une photo des trois dirigeants à bord du train. Cette visite était demandée depuis plusieurs semaines par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il va falloir encore attendre avant de voir le thermomètre redescendre. Avec des températures comprises entre 30 et 35 °C sur toute la moitié sud du pays, la vague de chaleur a progressé mercredi, mais le pire est à venir avec un mercure qui devrait encore s’affoler en franchissant la barre des 40 °C localement vendredi. Signe de cette aggravation, Météo-France a activé l’alerte orange « canicule » pour 23 départements d’un grand quart sud-ouest, de l’Anjou aux Pyrénées, sans compter un îlot de chaleur en Drôme/Ardèche. Et, selon Tristan Ammun, un prévisionniste de l’établissement public : « samedi s’annonce comme le pic de la vague de la chaleur, avec des 35 à 39 °C assez généralisés sur une bonne partie du territoire, de la Garonne jusqu’au nord-est en passant par la vallée du Rhône, la région parisienne, le Centre Val-de-Loire ». C’est donc le moment de ne pas lâcher sa bouteille d’eau.

Sur le cas de Damien Abad, la Première ministre tente de botter en touche. Questionnée sur une nouvelle accusation de tentative de viol visant le ministre, Elisabeth Borne a refusé mercredi de répondre, assurant ne pouvoir se prononcer « à propos d’un témoignage anonyme ». Elle a néanmoins invité les victimes de violences sexuelles à porter plainte. « C’est essentiel que sur ces sujets la parole des femmes (…) soit entendue. Vous comprenez bien que je ne peux pas me prononcer sur la base de témoignages anonymes », a-t-elle déclaré à la presse sur le marché de Villers-Bocage, dans la 6e circonscription du Calvados, où elle fait campagne pour les législatives.