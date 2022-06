Pour se rafraîchir en ces temps caniculaire, le ministre de l’Education offre une douche froide aux lycéens. Les épreuves du bac « vont se dérouler selon les modalités et les horaires qui ont été prévus » malgré la vague de chaleur dans le pays, a balayé ce mercredi Pap Ndiaye.

« Nous sommes tout à fait vigilants à l’égard de ce qui se passe et de ce qui va se passer demain et après-demain », a déclaré Pap Ndiaye, à l’issue d’une visite au lycée Elisa Lemonnier, dans le sud-est de Paris, pour les épreuves du baccalauréat. « Pour l’instant, nous n’avons pas de signalements inquiétants, et donc les épreuves vont se dérouler selon les modalités et les horaires qui ont été prévus », a-t-il ajouté.

Appel à la « vigilance »

Quelque 520.000 lycéens ont planché mercredi matin sur l’épreuve de philosophie du bac, avant l’épreuve écrite de français de Première jeudi. Cette année, les épreuves du bac se déroulent dans un contexte de forte chaleur dans le pays, avec des températures qui vont souvent dépasser les 30 degrés dans la plupart des régions mercredi après-midi, tandis que le mercure devrait encore s’affoler en franchissant le seuil des 40 °C vendredi.

Le ministère de l’Education a appelé les recteurs et les centres d’examen à « la vigilance ». « Nous surveillons la situation avec attention au ministère, dans les différents rectorats, qui sont mobilisés sur ces questions », a souligné le ministre.

Ventilation et bouteilles d’eau

« J’ai eu l’occasion hier de rencontrer les recteurs en visioconférence pour faire le point sur cet épisode de chaleur et sur les mesures qu’il convient de prendre. C’est le cas dans chaque établissement aujourd’hui », a-t-il ajouté.

« Les bouteilles d’eau sont disponibles pour les élèves, nous avons pu le vérifier aujourd’hui. On fait attention à la ventilation le matin et le soir, on ferme les fenêtres lors des moments de grande chaleur. Tout cela doit nous permettre de passer cette semaine dans de bonnes conditions », a-t-il détaillé. En 2019, pour cause de très forte chaleur, le ministre de l’Education d’alors, Jean-Michel Blanquer, avait décalé, trois jours avant l’échéance, les épreuves du brevet des collèges.