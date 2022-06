Vous faisiez une randonnée en groupe, et vous avez flashé sur cette femme venue parcourir la montagne avec ses copines. Ou bien vous êtes partie pour une virée kayak en famille, et le moniteur ne vous a pas laissée indifférente.

Eh oui, l’été vient souvent basculer les habitudes. Tout comme l’amour ! Et il peut arriver que les deux se croisent, créant des histoires d’amour uniques. Pour notre série à venir « Drôle d’endroit pour une rencontre », nous sommes impatients de connaître le récit de votre ou vos rencontre(s) amoureuse(s) estivales en pleine nature.

Vous étiez en vacances d’été et vous avez trouvé l’amour lors d’une randonnée en montagne ? Ou lors d’une virée en kayak, casque sur la tête et gilet de sauvetage sur le dos ? Non, c’était plutôt à l’occasion d’une randonnée à cheval. Ou était-ce lors d’une session de surf, de l’escalade d’un volcan, au fin fond d’une grotte avec votre groupe de spéléo… ? Le coup de foudre a-t-il été immédiat ? Qui a abordé l’autre ? L’activité a-t-elle joué dans votre rapprochement ? Votre relation amoureuse a-t-elle duré ? Racontez-nous !