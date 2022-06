Le Pass Jeune TER de France, c’est fini. Le dispositif, mis en place en 2020, permettait aux 12-25 ans de voyager « en illimité sur l’ensemble du réseau TER », en juillet et août, pour 29 euros par mois. Une offre très alléchante qui avait été lancée après le premier confinement. Le but ? Encourager les jeunes à voyager en France et « relancer » le « train régional » et les destinations touristiques françaises touchées par la crise sanitaire. L’opération avait d’ailleurs connu un véritable succès : selon la SNCF, 70.000 pass avaient été vendus la première année, dépassant largement l’objectif de 10.000 pass qui avaient été fixés. Et en 2021, ce sont 84.000 pass qui avaient été écoulés.

Comment expliquer alors la fin du Pass Jeune TER ? La décision serait justifiée par le coût de la mesure, estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros. « Les régions n’ont pas souhaité renouveler l’opération », a expliqué à Libération Régions de France, l’institution représentant les régions françaises. Elle estime que l’Etat aurait pu aider davantage les régions : « Comparativement aux autres pays européens où l’Etat accompagne les autorités organisatrices pour contribuer au financement de tarifs d’appel, il est nécessaire de souligner que les régions n’ont bénéficié d’aucune aide de l’Etat depuis la crise du Covid pour rééquilibrer les comptes de leurs transports publics régionaux. »

Pétition en ligne

La décision a du mal à passer auprès des internautes qui expriment leur mécontentement en partageant le hashtag #RendezLePassTER. « Tous les pays d’Europe lancent des tarifs ultra-attractifs pour leurs TC, et nous, on n’est même pas fichu de maintenir un pass TER à 29 euros », écrit l’un d’eux sur Twitter. « Pendant que l’Allemagne propose son ticket à 9 euros valable en illimité sur presque tous les transports du pays, nous en France on avait la même chose mais, on le supprime », souligne un autre internaute.

Plus de 12.500 personnes ont signé la pétition en ligne « pour le renouvellement du Pass jeune TER de France en 2022 », lancé par un lycéen niçois.