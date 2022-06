Il faisait bien trop beau, ce week-end, pour rester collé derrière son ordi : voici donc cinq infos pour vous mettre à jour avant de réattaquer la semaine.

1. Une faible participation

La participation au premier tour des élections législatives atteignait 39,42 % dimanche à 17h. Un chiffre inférieur de 1,3 point à celui de 2017 à la même heure. Elle est aussi largement inférieure à celle des législatives de 2012 (48,31 %), ainsi qu’à celle du premier tour de la présidentielle de 2022 (65 %). Le Lot est le département qui avait le plus voté à 17h dimanche (52,4 %), devant les Pyrénées-Atlantiques (50,4), la Haute-Vienne (48,8), la Dordogne (48,6) et le Cantal (48,4).

L’info en plus : La rédaction est sur le pied de guerre pour vous faire vivre ce premier tour depuis les plus grandes villes françaises. Suivez dès à présent notre live pour ne rien rater !

2. Des incendies dans le Sud

A Spécéradès, près de Grasse, 12 ha de forêts ont brûlé et les pompiers sont toujours sur le pont ce dimanche pour lutter contre d’éventuelles reprises du feu. Samedi, deux incendies ont détruit une dizaine d’hectares dans le Gard. Face au climat très sec de ce début juin, les pompiers appellent à la plus grande vigilance. D’autant qu' il va faire très chaud cette semaine, avec des températures de 35 à 38°C dans la moitié sud du pays. Il est même possible que le seuil de canicule soit atteint voire dépassé sur certains départements, selon Météo-France.

L’info en plus : A Marseille, rencontre avec des cadets en VTT qui vont aller à la rencontre des touristes et des locaux pour parler prévention des incendies.

3. Pression contre le blocus des ports ukrainiens

Les céréales commencent à pourrir, à Odessa, où elles sont stockées en attendant de pouvoir quitter l’Ukraine. Le blocus des ports de la Mer noire pourrait conduire à une crise alimentaire mondiale, l’Ukraine étant l’un des plus gros exportateurs de céréales au monde avant le début de la guerre. Samedi, le président Zelensky a lancé un appel à une pression internationale pour obtenir que la Russie mette fin au blocus. La France s’est dite prête à aider pour lever le blocage.

L’info en plus : Pour la deuxième fois depuis le début du conflit, Ursula von der Leyen s’est rendue à Kiev. La présidente de la Commission européenne a promis une réponse en fin de semaine prochaine concernant l’adhesion de l’Ukraine à l’UE.

4. Le quintuplé pour Toyota au Mans

Pas de grande surprise, cette année encore, aux 24 heures du Mans. La Toyota n° 8 du trio Hartley-Buemi-Hirakawa a remporté ce dimanche la 90e édition de la course devant la Toyota n° 7, victorieuse l’an dernier. Elle signe une cinquième victoire consécutive sur le mythique circuit de la Sarthe pour le constructeur japonais. C’est aussi la quatrième victoire au Mans pour Buemi, 33 ans, qui a aussi piloté en F1 et qui est l’un des principaux animateurs, depuis sa création, du championnat de Formule Electrique (champion en 2016).

Un tour de circuit en vidéo :

5. Toulouse en demie

Le championnat de France de rugby connaîtra bientôt son dénouement. Deux places restaient vacantes pour les demi-finales qui se joueront à Nice en fin de semaine. Toulouse en a décroché une en s’imposant brillamment face à La Rochelle (33-28), samedi soir. Les champions d’Europe ont manqué de carburant face aux individualités des Rouge et noir, emmenés par un Dupont étincelant. Le Stade Toulousain retrouvera son voisin Castres en demi-finale.

L’info à suivre : Pendant cette soirée de législatives, gardez un œil sur l’autre demi-finale du Top 14, UBB-Racing, grâce à notre live. Et pour comprendre l’enjeu côté bordelais, voici une belle explication de Clément Carpentier.