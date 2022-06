« Ma maternité va craquer ». Ce pourrait être le titre d’un mauvais feuilleton d’actualité cet été. C’est en tout cas le sentiment qui anime les professionnels toulousains du secteur de la périnatalité alors que les grandes vacances d’été se profilent. « Les personnels n’ont plus le temps de prendre le temps d’accompagner correctement, humainement chaque patiente et sa famille », déplore le syndicat Sud du CHU de Toulouse qui a relayé le témoignage de sages-femmes qui se sentent « démunies » et « en souffrance ».

Une pétition pour demander plus de moyens à l'hôpital Paule-de-Viguier a d’ores et déjà réuni plus de 1.300 signatures et pointe la saturation régulière des salles de naissance de la plus grosse maternité de Toulouse, dimensionnée pour accueillir 3.500 naissances chaque année lors de son ouverture il y a dix-neuf ans et qui en réalise désormais 5.200 naissances.

Paule-de-Viguier fait partie des cinq plus grosses maternités françaises, prenant en charge les grossesses compliquées mais aussi celles des femmes en situation de précarité. Et chaque année, la commission d’inscription du CHU est obligée de rediriger près de 1.000 femmes vers d’autres maternités faute de pouvoir prendre en charge les parturientes.

Décrets obsolètes

« Nos conditions sont difficiles, il y a une saturation des salles de naissance, on se sent à l’étroit », reconnaît le docteur Paul Guerby, responsable de la maternité Paule-de-Viguier, pour laquelle des travaux d’agrandissement sont à l’étude. Ce dernier est solidaire des revendications des équipes soignantes, car, comme l’ensemble des établissements de la région, il doit faire face à un déficit d’effectifs « assez inédit et récent ».

« Il y a désormais des postes vacants, ce qui n’existait pas il y a encore quelques années. Avant, les étudiantes sages-femmes qui sortaient des écoles venaient quasiment toutes en maternité pour pratiquer en salles de naissance. Aujourd’hui, une grande partie part en libéral. Les métiers à garde sont moins attractifs », reconnaît ce gynécologue obstétricien qui essaie de motiver ses équipes grâce à d’autres projets.

Dans son service, il sait qu’il manque au moins une sage-femme, un anesthésiste et un médecin. Pourtant, il est en règle avec les décrets qui régissent les effectifs de périnatalité qui datent de 1998. « Mais ils sont obsolètes, depuis de petites maternités ont fermé pour se concentrer sur des grosses structures. La prise en charge a complètement changé depuis plus de vingt ans. Les demandes des patientes se dirigent vers plus de physiologie, elles restent plus longtemps en salles de naissance », poursuit le médecin qui sait que ce manque d’effectifs a un impact sur les conditions de travail des sages-femmes. Mais se refuse à parler de « violences obstétricales ».

Il est d’autant plus inquiet pour les semaines à venir qu’un pic de naissances a souvent lieu au cours de l’été et que, comme n’importe quel salarié, les sages-femmes prennent des congés durant cette période. Or le moindre grain de sable peut enrayer la machine.

Revalorisation salariale

« Nous allons droit dans le mur. On s’égosille depuis des années et personne ne nous entend. Il y a un vrai problème de pénibilité et d’attractivité. La fermeture de nombreux établissements a conduit au regroupement de certaines maternités privées, avec une mutualisation des moyens. Mais au final, souvent elles en font plus avec moins de moyens et c’est comme cela qu’on a l’impression de mal travailler. Beaucoup de sages-femmes préfèrent alors se retirer, faire autre chose ou partir en libéral », relève Maryline Hervé-Gahery, présidente du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Haute-Garonne.

Elle reçoit régulièrement les témoignages de professionnelles qui ont dû faire patienter une parturiente durant cinq heures et n’ont pu la soulager avec une péridurale. « Si les sages-femmes ne vont plus dans les maternités, publiques ou privées, c’est parce qu’il y a une politique nationale délétère depuis des années du gouvernement. Durant la crise du Covid on a été les oubliées. Aujourd’hui, la reconnaissance doit venir du gouvernement, il faut que le décret de 1998 soit revu et qu’il y ait une hausse du nombre de sages-femmes en maternité, ainsi qu’une revalorisation salariale car elles débutent à moins de 2.000 euros par mois », plaide leur porte-parole. Et de rappeler la responsabilité de ces professionnels qui « ne comptent pas des boîtes sur des étagères » et peuvent être marqués à vie si l’accouchement se passe mal.

Ces dernières années, elle a constaté que certaines collègues au lieu de se tourner vers le libéral, changeaient carrément de métiers. « Chaque année, on a huit à dix demandes de radiation, souvent pour des changements de département ou suivre le conjoint. Là, certaines demandent leur radiation définitive à même pas 30 ans par ras-le-bol. C’est triste car on fait un métier utile, on est un pivot de la santé publique », rappelle Maryline Hervé-Gahery qui espère que la profession sera entendue avant « d’aller au crash ».