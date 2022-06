Attention danger sur le littoral du Sud-Ouest. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine appelle « les personnes qui fréquentent les plages de Charente-Maritime, Gironde, Landes et des Pyrénées-Atlantiques, baigneurs et pratiquant une activité nautique, à la plus grande prudence ce samedi. »

Les conditions de baignade « seront particulièrement dangereuses compte tenu de la concordance de divers phénomènes : houle, vagues de bord pouvant atteindre localement 2,50 mètres, forts courants et formation de baïnes, températures de l’air et de l’eau élevée », prévient en effet la préfecture.

Série de noyades en mai

Il convient en conséquence d’éviter de se baigner en dehors des zones de baignade surveillées. Depuis le 16 avril, les postes de surveillance des plages ouvrent progressivement mais toutes les plages ne sont pas encore surveillées (retrouvez ici la liste des plages surveillées).

Mi-mai, la préfecture avait déjà déconseillé la baignade sur le littoral girondin, après une série de noyades mortelles en raison de baïnes.