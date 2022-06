Un enseignant de l’université de Bordeaux a été démis de ses fonctions pour des soupçons de harcèlement sexuel. C’est une étudiante qui a donné l’alerte sur le comportement de ce dernier. La présidence de l’université confirme dans un communiqué avoir « suspendu de ses fonctions un vacataire d’enseignement en droit le 2 mai dernier et engagé une procédure de saisine du Procureur de la République ».

L’université explique avoir été « alertée fin avril au sujet du comportement de cet enseignant vacataire, via la Cellule de veille contre le harcèlement et les violences sexistes et à caractère sexuel ». Et confirme que ce vacataire avait déjà fait l’objet de signalements dans d’autres universités.

Aucune enquête ouverte selon le parquet

Toujours selon ce communiqué, l’étudiante n’aurait « pas souhaité porter plainte, pour que cette procédure ne perturbe pas sa période d’examens ». Contacté par 20 Minutes, le parquet de Bordeaux indique qu’aucune enquête n’est ouverte actuellement.

Selon Sud Ouest, l’enseignant concerné aurait repris contact avec certains de ses étudiants après sa suspension, pour leur proposer son aide dans la préparation des épreuves de rattrapage. Dans un mail interne, l’université rappelle qu’il n’a pas le droit de s’adresser à eux en qualité de chargé de travaux dirigés, car il ne fait plus partie d’aucune équipe pédagogique.