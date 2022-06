Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron va-t-il réussir à obtenir une majorité à l’Assemblée ? La campagne du premier tour des élections législatives s’achève officiellement ce vendredi sur des airs de déjà-vu. Après ceux de l’étranger, les Français en Outre-mer et dans l’Hexagone sont attendus dans les urnes ce week-end pour choisir leurs députés. Six semaines après la présidentielle d’avril, le duel s’est installé entre le camp d’Emmanuel Macron et l’alliance de la gauche formée autour de Jean-Luc Mélenchon (LFI-PS-EELV-PCF), que les sondages donnent au coude à coude, avec l’abstention en arbitre. Près de 6.300 candidats sont en lice pour 577 sièges, soit 20 % de moins qu’en 2017, du fait notamment de l’accord à gauche.

1.000 témoins interrogés, 140.000 documents examinés, et au final, comme un air de déjà-vu. 18 mois après un assaut du Capitole qui a choqué le monde et fait vacillé la démocratie américaine, la commission d’enquête parlementaire a commencé de présenter ses conclusions en prime time, jeudi soir. Lors de la première audience publique sur six prévues d’ici fin juin, les sept démocrates et deux républicains de la Chambre ont accusé Donald Trump d’avoir été « au cœur d’un complot » visant à renverser le verdict des urnes. Avec une attaque, le 6 janvier 2021, qui a représenté la « culmination d’une tentative de coup d’Etat ». Reste à voir si ce qui ressemble beaucoup à une répétition du second impeachment de l’ex-président américain conduira à la recommandation de charges pénales. Un scénario qui obligerait le ministère de la Justice de Joe Biden à décider s’il y a matière à inculper et poursuivre Donald Trump.

La vérité est-elle ailleurs ? La possibilité de visites extraterrestres sur Terre est décidément de plus en plus prise au sérieux aux Etats-Unis : la Nasa a annoncé jeudi le lancement à l’automne d’une enquête de plusieurs mois portant sur les phénomènes aériens non identifiés – les fameux ovnis. Après les tentatives du renseignement américain, puis du Pentagone, c’est ainsi au tour de la Nasa de se pencher sur la présence de ces objets, se mouvant par exemple de façon anormale ou très rapide dans notre atmosphère, et ne pouvant être expliqués en l’état actuel de nos connaissances. Il n’existe aucune preuve que ces phénomènes aient une origine extraterrestre, a souligné d’emblée l’agence spatiale.