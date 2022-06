Ils repartaient « d’une feuille blanche ». Après le passage de la tempête Alex en octobre 2020, Edwards Dilly, directeur général associé de la brasserie du Comté créée en 2012 à Saint-Martin-Vésubie, dans le haut pays niçois​, et son équipe n’avaient « plus rien ».

Les travaux du bâtiment de la brasserie du Comté ont commencé fin septembre 2021 - Brasserie du Comté

Cette semaine, un premier brassage test doit être effectué dans des nouveaux locaux toujours dans le village. Et d’ici mi-août, les premières bières « de la renaissance » devraient voir le jour après plus de vingt mois de reconstruction qui n’ont pas été simples. « On avait prévu un premier brassage il y a trois mois mais on a eu plusieurs retards sur les équipements et installations. On pensait se relancer cette saison mais on attendra la prochaine », indique le directeur général qui a appris à être patient.

Un « élan de solidarité » pour remonter

Depuis plus d’un an et demi, l’activité de la brasserie s’est maintenue avec « un élan de solidarité de tout le monde et de partout, décrit Edwards Dilly. On a tenu bon grâce à nos consommateurs, aux institutions et aux professionnels comme BlueCoast, Les Ligures et à Page24 dans le Nord, chez qui on a pu brasser la Mounta Cala [qui veut dire monte et descend en nissart] en attendant notre retour. Depuis trois mois, on ne le fait plus mais ça signifie que c’est la dernière ligne droite avant de revenir à la bière du Comté avec les six références, les 75 cl, les fûts et le développement de la pression. »

Les nouveaux locaux de la brasserie du Comté - Brasserie du Comté

Tout ça dans un nouvel établissement dont le bâtiment a été totalement aménagé par l’équipe de production. Et pour « répondre à la demande », les volumes produits pourront être beaucoup plus importants. Avant la tempête, la brasserie du Comté faisait 6.000 l par semaine dans son bâtiment de 220 m2. Aujourd’hui, elle prévoit de faire 15.000 l de bière par semaine dans 1.380 m2. L’équipe aussi a grandi et est a doublé de volume depuis la catastrophe naturelle passant de 7 à 14 employés.

Créer un « univers brassicole dans la vallée »

Edwards Dilly poursuit : « Malgré toutes ces épreuves, on a continué à se développer et notre croissance aussi. Maintenant, on a envie de reprendre pour se consacrer à d’autres projets. » Entre autres, créer un centre de formation diplômant, une bière sans alcool, une sans gluten, une distillerie, et développer les canettes. « On a aussi planté des pieds d’agrumes, qu’on utilise dans nos recettes, et également des pieds de houblon pour créer une houblonnerie bio à Saint-Martin-Vésubie. On réfléchit également à la revalorisation de nos déchets. On a vraiment cette volonté de créer un univers brassicole dans la vallée. »

Il était alors impensable pour l’équipe de la brasserie du Comté d’imaginer une reconstruction ailleurs. « On est des enfants du pays. En plus, notre eau de source nous arrive avec un PH parfait et sans calcaire, affirme le directeur général. Elle est magique pour la bière. » Pour patienter jusqu’à sa sortie en bouteilles, canettes ou autres, il est possible de la déguster à partir de juillet directement à la brasserie, route de la Pinio au lieu-dit « Pra dou Majou ». Des visites guidées sont programmées tout l’été.