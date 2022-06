Le 1er juillet prochain, la législation française sur les casques de moto évoluera. A compter de ce jour, l’ancienne norme ECE 22.05 ne sera plus celle en vigueur, et laissera sa place à la norme ECE 22.6. Mais quelle est la différence entre les deux normes ? Qu’est-ce qui changera pour les motards ? 20 Minutes vous apporte son éclairage.

Que garantit la norme actuelle, la 22.05 ?

Si la norme 22.05 en vigueur depuis 2007 l’est encore aujourd’hui, elle sera bientôt remplacée par une nouvelle : la 22.06. Mais que garantit la norme actuelle ? A l’échelle française et même européenne, les fabricants et les conducteurs de moto doivent respecter certaines règles. Tout d’abord, tous les casques vendus doivent porter une étiquette de couleur blanche, qui affiche la lettre E (pour Europe) et un numéro spécifique du pays où l’homologation a été reçue. Ils doivent également posséder quatre bandes réfléchissantes placées devant, derrière à gauche et à droite, et la jugulaire du casque doit être correctement fixée.

En termes de solidité, la norme 22.05 garantit la résistance à la projection de deux enclumes à 27 km/h sur tous les points d’impact. Un choc est également effectué à une vitesse de 7,5 m/s depuis une hauteur de 3 mètres. Un motard qui ne porte pas un casque homologué à la norme 22.05 s’expose à une amende forfaitaire minorée de 90 euros et le retrait de 3 points sur votre permis de conduire, selon l’article R431-1 du Code de la route.

Norme 22.06 : des casques plus sécurisants

Avec la norme 22.06, les exigences en matière d’étiquettes, de bandes réfléchissantes et de bonne fermeture de la jugulaire resteront les mêmes. En revanche, « les tests seront renforcés pour être plus pertinents », affirme Eric Thuillier, président de la Fédération française des motards en colère. Pour s’assurer de la solidité et de la protection des casques, il subira notamment trois essais d’impact à différentes vitesses, et possède non plus 6 mais 18 points d’impact. Le casque devra résister à la projection de deux enclumes, mais cette fois-ci à 215 km/h. La visière est également testée pour les impacts et un capteur sera installé dans le casque pour tester sa résistance à l’abrasion.

Si de tels critères sont mis en place, c’est également pour pousser les fabricants à innover et rendre les casques encore plus sécurisants. « C’est une évolution qui va dans le bon sens pour une meilleure sécurité des motards », confie Eric Thuillier. Mais est-elle suffisante ? « Pour le moment, oui, car on peut faire des normes très pointues, mais pécuniairement inaccessibles. Cette nouvelle norme, c’est un bon compromis », répond-il.

Quels changements pour les motards ?

Et donc, qu’en est-il du prix ? On peut imaginer qu’un casque technologiquement plus abouti pourrait coûter plus cher au porte-monnaie. « Le prix de l’homologation augmentera, et il se peut que l’impact sur le prix de vente soit répercuté, selon Eric Thuillier. Par contre, il ne faudrait pas que cela devienne un prétexte pour augmenter le prix des casques à la norme précédente ».

Mais que faire si vous possédez un casque de moto à la norme 22.05 et que vous n’aviez pas prévu un nouvel achat ? Pas de panique, vous n’aurez pas besoin d’investir dans un plus récent. « A partir du 1er juillet, les motards pourront continuer de porter leurs casques homologués à la norme 22.5 », explique Eric Thuillier. Il sera même toujours possible d’en trouver en magasins. En revanche, à partir du 1er janvier 2024, « la vente de ces casques sera interdite », explique Eric Thuillier.