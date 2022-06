C’est l’éternel casse-tête des parents de collégiens de 6e, 5e et 4e, et de ceux de lycéens de seconde. Comment les occuper en juin ? Pour ces élèves, les conseils de classe se tiennent fin mai – début juin, car les établissements et les enseignants sont monopolisés par l’organisation du brevet et du bac. D’ailleurs, dès le début du mois de juin, les élèves rendent leurs manuels scolaires.

Pour les familles, pas évident de prévoir un programme d’activités sur presque trois mois pour leur progéniture. Encore plus pour celles qui ne roulent pas sur l’or.

Si votre enfant est en vacances dans les prochains jours, racontez-nous comment vous comptez vous organiser. Avez-vous eu le temps d’anticiper et de prévoir une activité pour lui en juin ? Va-t-il partir en colonies de vacances, en séjour linguistique, avec des amis, chez ses grands-parents ? Ou l’avez-vous inscrit dans un stage artistique, sportif ou de langue ? Si vous n’avez pas les moyens de lui offrir une activité payante, comment comptez-vous l’occuper ? Craignez-vous qu’il passe beaucoup de temps sur les écrans ? Va-t-il faire des devoirs de vacances ?