« Est-ce de la rivalité politique ? De la rancœur personnelle ? » Au lendemain des accusations d’agressions sexuelles dont il fait l’objet, le député LREM de Loire-Atlantique Yannick Haury annonce par la voix de son avocat le dépôt imminent d’une plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de la femme qui le met en cause.

« Je veux qu’une enquête soit ouverte et qu’elle puisse démontrer que les faits sont faux et qu’il y a une intention de nuire », indique à 20 Minutes Me Christophe Aleya, avocat du député de la 9e circonscription de Loire-Atlantique et candidat à sa succession.

Agressions sexuelles en 2016

Mercredi soir, le journal Ouest-France révélait que l’ancienne binôme de Yannick Haury au conseil départemental, Marie-Christine Curaudeau, avait déposé début juin une main courante au commissariat de Nantes pour des faits d’agressions sexuelles qui auraient été commis en 2016. Le quotidien indique que l’élue en a informé ses collègues lors d’un bureau municipal du Pellerin, ce qui a conduit le maire de la commune a émettre un signalement auprès du procureur de la République.

« M. Haury est très surpris et conteste les faits, révélés par une personne qui n’est plus dans son équipe depuis un certain temps et qui a déposé une main courante, et non une plainte, poursuit son avocat. Il pourrait s’agir d’une démarche opportuniste, à quelques jours des législatives. »