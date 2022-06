Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Cédric Jubillar va-t-il rester en prison ? Soupçonné du meurtre de son épouse Delphine, disparue en décembre 2020, il est convoqué ce jeudi à Toulouse par la justice, qui doit déterminer si sa détention, depuis un an, doit être prolongée ou pas. L’audience est prévue à 10 heures et se tiendra probablement à huis clos, selon Jean-Baptiste Alary, un des trois avocats de Cédric Jubillar. La décision sera rendue jeudi ou mise en délibéré. Mais, depuis un an, ses avocats ont déposé plusieurs demandes de mise en liberté, toutes rejetées. La raison ? les enquêteurs privilégient la piste selon laquelle Cédric Jubillar a tué sa femme et fait disparaître le corps. Ils s’appuient sur un faisceau d’indices qui, mis bout à bout, convergent vers le mari, selon une source proche de l’enquête.

C’est un virage à 180 degrés que s’apprête à prendre la BCE. Il faut dire que sur le plan économique, le grand méchant loup ne s’appelle désormais plus récession mais inflation. Préoccupée par la hausse des prix, la Banque centrale européenne pourrait donc préparer ce jeudi la sortie de sa politique controversée de taux négatifs. La réunion du Conseil des gouverneurs, délocalisée à Amsterdam, va donc marquer un tournant historique après des années de politique d’argent pas cher et abondant. Mais le contexte a changé depuis 2014, année du début des taux négatifs. La hausse des prix a atteint 8,1 % sur un an en mai, avec quatorze pays sur dix-neuf de la zone euro​ se situant au-dessus de cette moyenne. Du jamais vu depuis l’instauration de la monnaie unique et un niveau quatre fois supérieur à l’objectif de la BCE fixé à 2 %.

Le bruit des avions ne va pas beaucoup se faire entendre ce jeudi matin à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Une centaine de vols prévus entre 7 heures et 14 heures sont en effet annulés, en raison d’une grève des personnels qui demandent une hausse de salaire. Ce mouvement pose en outre la question de la capacité de l’aéroport à assurer tous les vols cet été, au plus fort de la saison touristique. La grève des salariés est en effet directement liée à la difficile reprise du trafic aérien en Europe après presque deux ans de paralysie liée au Covid-19. Comme plusieurs aéroports européens, mal préparés, celui de Charles de Gaulle manque de personnel.