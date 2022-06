Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après neuf mois d’un procès hors-norme, l’heure du réquisitoire au procès des attentats du 13-Novembre

Après neuf mois d’audience, trois jours de réquisitions. La parole est à l’accusation pour trois jours à partir de mercredi au procès des attentats du 13-Novembre, qui juge à Paris Salah Abdeslam et 19 coaccusés pour une nuit d’horreur ayant fait 130 morts et traumatisé un pays entier. Ce procès hors norme par sa durée, ses plus de 2.500 parties civiles et sa charge émotionnelle touche à sa fin, plus de six ans et demi après les pires attentats jamais perpétrés sur le sol français. Après les réquisitions, la parole sera donnée à la défense à partir du 13 juin. Le verdict est attendu le 29 juin.

Un petit air de règlements de compte va flotter sur Bellinzone, près de la frontière italo-suisse. La station helvète, surtout connue pour ses trois châteaux, va abriter l’un des matchs les plus attendus du monde du football depuis plusieurs années : celui qui oppose la justice à Sepp Blatter et Michel Platini. L’ancien président de la FIFA et l’ex-patron de l’UEFA, autrefois alliés aux manettes du football mondial, sont devenus des rivaux à mesure que l’appétit de l’ancien milieu de terrain grandissait.

Trente plaintes déposées contre le groupe d’Ehpad Korian

Trente plaintes visant des Ehpad du groupe Korian, notamment pour « homicide involontaire », ont été déposées devant une douzaine de parquets dans plusieurs régions, a indiqué mardi à l’AFP l’avocate Sarah Saldmann, confirmant une information du Parisien. Ces plaintes contre X émanent de 18 familles de résidents, pour des faits de « mise en danger de la vie d’autrui », de « non-assistance à personne en danger » et d'« homicide involontaire ». Elles ont été déposées à Aix-en-Provence, Bobigny, Bourges, Le Mans, Marseille, Nantes, Niort, Paris, Pau et Versailles, a détaillé Sarah Saldmann.

Korian a rapidement réagi, affirmant dans un communiqué que l’avocate n’avait « pris attache à aucun moment pour formaliser les réclamations de ses clients et ainsi faire valoir leurs intérêts ».