« On dit un boulanger et une… ? », questionne le professeur Jafari. Face à lui, une douzaine d’élèves Ukrainiens, de 12 à 16 ans « qui sont de la 6e à la 4e française », précise-t-il. Depuis le début de la guerre, le collège Roland-Garros de Nice​ accueille 27 enfants ukrainiens et a créé une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) supplémentaire spécialement pour eux.

Pour Yanis, 12 ans, cette histoire de féminin/masculin, c’est « difficile ». « Il faut mémoriser. En Ukrainien, ce n’est pas aussi compliqué », lance-t-il. Malgré tout, « c’est un très bon élève », note son professeur. Tout comme Angelina et Kateryna, qui sont rapidement devenues amies et qui sont « très studieuses ». Yanis précise qu’il a aussi des « copains » dans son autre classe.

Atteindre le niveau B1 en un an

« Ils sont vraiment partis de 0. Ils n’avaient jamais eu de cours de français. En plus, ce n’est pas le même alphabet ni la même méthodologie d’apprentissage, souligne le professeur. On a fait une entrée en matière de la langue, on parle aussi du système français et ensuite, je travaille sur mesure. Ils commencent par 18 heures de français par semaine et le reste du temps, ils suivent les autres matières avec leur classe classique. »

L’objectif est d’atteindre le niveau B1 au bout d’un an. « Au début, c’était compliqué parce qu’ils n’étaient pas motivés, continue l’enseignant. Ils attendaient que la guerre finisse. Petit à petit, ils se sont habitués. Il arrive qu’ils me racontent, à travers des textes lors d’exercices, des histoires sur leur vie en Ukraine. C’est le seul moment du cours où on parle éventuellement de la guerre. »

Une culture de l’intégration

Dans cet établissement de 650 élèves, où plus de 50 nationalités différentes sont déjà scolarisées, la règle est de considérer les enfants ukrainiens « comme des élèves lambda » et de ne pas « mettre d’étiquette » pour qu’ils se sentent « le mieux possible ».

« On veut leur permettre d’avoir une vie comme les autres enfants de leur âge ont », indique la principale du collège, Sandrine Courty. Elle précise qu’une assistante sociale et une infirmière ainsi qu’une cellule de veille, qui existait déjà, sont disponibles pour des élèves qui auraient vécu des événements traumatisants.

« Toute l’équipe pédagogique a un traducteur sur le téléphone pour échanger au mieux avec eux, poursuit-elle. Une classe de 6e a même organisé une collecte de dons et fait des panneaux en ukrainien dans le collège pour qu’ils puissent se repérer. On a cette culture de l’intégration à Roland-Garros. Reste à savoir si certains vont repartir ou non ». Une question que tout le monde se pose.