« Venez, venez ! 500 postes disponibles à la ville de Lyon, il y en a pour tout le monde ! », crie une enceinte sur la place de la Comédie. Les agents municipaux de Ville de Lyon, en grève ce mardi, ont organisé un véritable job-dating afin de pallier le manque d’effectif, créant même un QR code pour que les candidats puissent envoyer CV et lettre de motivation par mail.

« La ville n’arrive pas à recruter donc on le fait pour eux », s’exaspère Sébastien Douillet, secrétaire général de la CGT. En début d’année la municipalité avait débloqué une enveloppe de 7 millions d’euros mais le responsable de la CGT dénonce son utilisation : « Ce sont les chefs de service qui en ont profité, les petites mains derrière n’ont quasiment rien eu ».

Venez postuler à la ville de Lyon

Le 7 mai bureau d'embauche place de la comédie Lyon 1er de 14 à 17h (Métro A Hôtel de ville)

Plus de 500 postes à pourvoir ! pic.twitter.com/Gjtv36Jt1D — CGT ville de LYON (@CGT_VILLE_LYON) June 3, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



500 postes libres depuis 2021

« Dans tous les secteurs du service public, dans l’administration, dans la police municipale, parmi les agents d’entretien, absolument partout, il nous manque des gens », explique Sébastien Douillet. Un manque qui, selon lui, n’est pas nouveau : « En 2021, tous les jours il y avait 500 postes libres ».

Selon l’intéressé, la ville manque cruellement d’attractivité. « En catégorie C, l’agent va passer 13 ans payés au SMIC sans aucune augmentation possible. Et à Lyon, on ne vit pas correctement avec un SMIC », souligne-t-il.

A la fin de la journée, les agents de la CGT vont rassembler toutes les candidatures reçues et demanderont un rendez-vous auprès du maire afin de lui soumettre.