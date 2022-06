Lilas, églantine, aubépine… Sur les portes des chambres à la déco moderne du deuxième étage, on ne trouve pas de numéro, mais des noms de fleurs. Un détail anodin qui représente pourtant à lui seul l’esprit de la Maison des parents, cet établissement nantais peu connu qui célèbre ses 15 ans cette année. Au-delà d’héberger les proches d’enfants hospitalisés au CHU, situé à quelques minutes à pied, le lieu avec vue sur Loire et financé pour majorité par la Fondation Ronald Mc Donalds leur propose une véritable bulle de réconfort. « L’objectif est qu’ils pensent aussi à eux, dans un lieu agréable qui les sorte des codes de l’hôpital, explique Karine Costa, directrice depuis 2016, à la tête d’une équipe de dix salariés qui assure une présence 24 heures sur 24. Plus le parent se sent bien, plus c’est bénéfique pour la guérison de l’enfant. »

Pendant leur séjour de 14 jours en moyenne (le plus long a duré un an), et pour seulement 10 euros la nuit, les familles avec parfois les frères et sœurs, ont tout ce qu’il faut pour se sentir « comme chez elles ». Chambre privative de 2 à 4 personnes avec salle de bain ; cuisine, laverie, salle de jeux et bientôt salle de sport partagées, les parents peuvent aussi prendre soin d’eux grâce à un espace tout juste aménagé, où interviennent masseuse et esthéticienne. Dans les chambres, un téléphone fixe directement relié au CHU est caché dans un placard, en cas d’urgence. Ce qui permet d’éteindre si on le souhaite son portable, notamment quand les appels des proches, demandant des nouvelles de l’enfant plusieurs fois par jour, se font trop pressants.

La Maison des parents de Nantes - J. Urbach/ 20 Minutes

« Sens de l’humanité »

Le soir, après des journées éprouvantes à l’hôpital, ils rencontrent d’autres familles traversant les mêmes épreuves. « Il n’y a qu’elles qui peuvent vraiment les comprendre, sans les juger, observe Pierre-Yves Moriceau, président de la Maison. Il y a de vraies histoires qui se nouent. » Grâce à ces échanges, Katia Beauvais raconte avoir beaucoup mieux vécu ses trois séjours sur place, dictés par la leucémie de son fils Lenny (aujourd’hui en rémission), diagnostiquée à ses 17 jours. « Lors des coups de blues, elles étaient là, on se remontait le moral, se rappelle cette maman, originaire de Normandie. Il y a plusieurs familles avec qui on a gardé contact, même plusieurs années après. »

Depuis l’inauguration en 2007, près de 6.000 familles majoritairement originaires des Pays-de-la-Loire, ont franchi la porte de l’établissement. souvent « arrivées en urgence et assommées par les nouvelles médicales », comme raconte l’une d’entre elles. Dans les couloirs se croisent des parents de bébé prématuré, d’un enfant atteint d’un cancer, d’une victime d’une malformation cardiaque ou encore d’un accident de la vie, pour qui « l’organisation aurait été compliquée », explique un couple.

Et quand arrive le moment du départ, l’émotion est souvent palpable. « Merci de nous avoir permis de séjourner à quatre, a écrit une maman, dans le livre d’or noirci de petits mots. Merci pour votre gentillesse, votre sens de l’humanité. » Neuf autres Maisons des parents existent ailleurs en France. La dernière a été inaugurée fin 2021 à Paris. Des opérations grand public sont régulièrement organisées pour récolter des dons.