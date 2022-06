« Pas d’argent public sans égalité ». C’est ce que demande mardi le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) dans son « plaidoyer pour un financement public au service de l’égalité ». En matière de dépenses publiques, « les milliards pleuvent comme jamais », mais « n’atterrissent pas » chez les femmes, déplore Sylvie Pierre-Brossolette, la présidente du HCE. Cette instance consultative placée auprès du Premier ministre appelle le gouvernement et les candidats aux législatives à « s’emparer de la question budgétaire pour donner une assise réelle » à la cause de l’égalité entre les sexes.

La crise du Covid-19 en a été un bon exemple, souligne le Haut Conseil : les femmes ont été « en première ligne » mais « semblent avoir été oubliées » ensuite dans le plan de relance du gouvernement. Selon une étude de la Fondation des femmes citée par le HCE, « sur les 35 milliards d’euros du plan de relance fléché pour des aides sectorielles, seulement 7 milliards ont été dédiés à des emplois majoritairement occupés par des femmes ».

Le principe d'« égaconditionnalité »

Pour remédier à ces déséquilibres, le HCE propose d’appliquer le principe d'« égaconditionnalité ». « Ce mot compliqué recouvre un principe simple : pas un euro d’argent public ne doit être dépensé sans une contrepartie en matière d’égalité femmes-hommes », résume Sylvie Pierre-Brossolette.

Les entreprises bénéficiant de fonds publics devraient s’engager à mettre en place par exemple un « rattrapage salarial » pour les femmes, ou tout simplement à « respecter les lois existantes en matière d’égalité », ajoute-t-elle. Car, selon la présidente du HCE, « il paraît ubuesque de continuer à financer les yeux fermés des organisations publiques ou privées qui sont en infraction », par exemple parce que leur politique salariale défavorise les femmes.

Un « budget sensible au genre »

Un autre dispositif possible serait un bonus incitatif : les subventions et autres niches fiscales seraient majorées lorsque le bénéficiaire s’engage à des actions en faveur de l’égalité « au-delà du respect des seules dispositions légales ».

Enfin, prône le HCE, les pouvoirs publics devraient se doter d’un « budget sensible au genre », qui permettrait de « mesurer l’impact de chaque ligne budgétaire sur les femmes et les hommes ». « Certaines mesures fiscales défavorisent les femmes », comme le quotient conjugal, et « certaines dépenses avantagent les hommes », comme les subventions sportives : avec le budget sensible au genre, on pourrait « rendre lisibles ces déséquilibres », et ainsi mieux les corriger.