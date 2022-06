Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les soignants sont mécontents. En pleine crise des urgences et à quelques jours des législatives, neuf syndicats et collectifs hospitaliers organisent une journée de mobilisation ce mardi, pour réclamer des hausses de salaires et d’effectifs. Pour cette première journée d’action du second quinquennat Macron, la CGT et ses alliés ont prévu des rassemblements dans au moins cinquante villes. A Paris, les manifestants sont attendus devant le ministère de la Santé à partir de 13h30. D’autres actions sont annoncées, souvent devant les hôpitaux, à Grenoble, Marseille, Nantes et Toulouse, mais aussi dans de plus petites localités comme Aurillac, Epernay ou Cherbourg, où Emmanuel Macron est venu la semaine dernière annoncer une « mission flash » sur les services d’urgences.

Boris Johnson va pouvoir continuer d’habiter au 10 Downing Street. Après des mois de scandale, le Premier ministre britannique a sauvé son poste lundi soir en remportant un vote de défiance de sa majorité, qui porte cependant un coup sévère à son autorité. Deux ans et demi après sa victoire triomphante dans les urnes, le dirigeant de 57 ans, de plus en plus contesté, reste enlisé dans l’affaire du « partygate », les fêtes très arrosées organisées à Downing Street pendant les confinements. Le vote de lundi a surtout montré les divisions profondes au sein du Parti conservateur. Sur les 359 députés conservateurs ayant voté, 211 se sont prononcés en faveur du Premier ministre, contre 148 qui lui ont refusé leur confiance : un groupe considérable de frondeurs susceptibles de paralyser l’action du gouvernement.

Washington pense que Moscou « vole » du blé ukrainien « pour le vendre »

La guerre en Ukraine se joue également sur le terrain des céréales. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a jugé lundi « crédibles » les informations du New York Times selon lesquelles la Russie « vole » les exportations de céréales ukrainiennes, bloquées en raison du conflit, « pour les vendre à son propre profit ». « Tout cela est délibéré », a-t-il dit lors d’une conférence virtuelle sur l’insécurité alimentaire, accusant Vladimir Poutine de faire du « chantage » pour obtenir une levée des sanctions internationales contre l’invasion de l’Ukraine. L’ambassadeur d’Ukraine à Ankara avait également accusé dès vendredi la Russie de « voler » et d’exporter des céréales ukrainiennes notamment vers la Turquie.