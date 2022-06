La police du Rhône a lancé ce lundi un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante d’une jeune fille de 14 ans. Inès n’a plus donné de nouvelles à ses parents depuis le jeudi 2 juin. Ce jour-là, elle les a vus vers 13h15 et leur a indiqué qu’elle retournait en cours. Mais, elle ne s’est présentée à son collège de Vénissieux, précise la sûreté du Rhône.

Ayant pris seulement quelques vêtements, l’adolescente est partie « sans son téléphone », sans argent et sans aucun moyen de paiement. Elle serait susceptible d’avoir fugué et d’être partie dans la région de Nice.

📢 [#AppelàTémoins]

Âgée de 14 ans, Inès TOUIL a disparu depuis le 02/06/2022. Elle est susceptible de se rendre à #Nice.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de #Vénissieux :

☎️ 04 72 50 04 76 ou le 17

Merci pour vos RT 🔃 pic.twitter.com/GQcso9f9R1 — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) June 6, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Toute personne pouvant avoir des informations permettant d’aider les enquêteurs est invitée à contacter le commissariat de Vénissieux au 04 72 50 04 76.

Inès, qui paraît avoir 16 ans, portait le jour de sa disparition une doudoune sans manches noire et un pull blanc ainsi qu’un bas de survêtement gris de la marque Nike. Elle avait également des baskets rouges et blanches. Autre signe distinctif : l’adolescente arbore parfois des lunettes à monture blanche. Enfin, elle mesure 1,65 m et a des cheveux châtain foncé longs jusqu’aux épaules.