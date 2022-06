Tic-tac, tic-tac. Si vous n’avez pas encore rempli votre déclaration de revenus pour 2022, et que vous habitez dans les départements entre 55 à 95 et dans les Outre-mer, votre lundi pourrait devenir beaucoup plus studieux que prévu… En effet, les Français ont jusqu’à ce mercredi, minuit, pour remplir la déclaration de revenus en ligne, à savoir sur impôts.gouv.fr. Pour le papier et pour les autres départements, c’est déjà trop tard.

Et si on a du retard ?

Si vous vous réveillez trop tard, vous risquez une majoration. En gros, elle sera de 10 % de l’impôt sur le revenu jusqu’à trente jours après cette date limite et de 20 % si une mise en demeure est décidée. Après un mois, la majoration atteint 40 % et vous perdez votre droit aux dispositifs de défiscalisation.

Faut-il remplir même quand la déclaration est automatique ?

Environ 11 millions de Français bénéficieraient de la déclaration automatique. Mais ils doivent tout de même vérifier que toutes les informations restent vraies. Si ce n’est pas le cas, il faudra modifier en ligne. Si en revanche rien n’a changé, vous n’avez rien à faire. En revanche, même les Français exonérés d’impôts doivent remplir cette déclaration d’impôts.

Comment se faire aider ?

Vous n’y comprenez rien ? Votre déclaration n’est pas bonne et vous n’arrivez pas à modifier ? Le site de déclaration d'impôts propose des guides pour vous accompagner. Un numéro vert est également disponible : 08.09.40.14.01 (joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 19h). Vous pourrez trouver des réponses également dans les centres des Finances publiques.