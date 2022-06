De violents orages ont traversé la France samedi. A Rouen, où certaines rues ont été transformées en torrent par la violence des orages, une femme d'une trentaine d'années est morte coincée sous une voiture après avoir été emportée par les eaux, a-t-on appris auprès du cabinet du maire de la ville normande. Dans les Landes et le Gers, des grêlons de plusieurs centimètres sont tombés sur une partie du vignoble d’Armagnac, ont indiqué des viticulteurs et responsables locaux.

« Ce couloir de grêle a suivi toute la frontière lando-gersoise et on estime entre 4.000 à 5.000 le nombre d’hectares de vignes touchés et à plusieurs dizaines de milliers d’hectares les cultures impactées dans le Gers », a affirmé le président de la chambre d’agriculture départementale Bernard Malabirade. « A Montréal-du Gers, on a eu des grêlons plus gros qu’une balle de golf ! », selon le directeur de l’interprofession de l’Armagnac Olivier Goujon.

Grêlons jusqu'à 7 cm à Puy Guillaume nombreux dégâts sur voitures #puydedome #grêle #orages pic.twitter.com/FFBvY0PtV7 — Vincent Lhermet ⚡ (@VincentLhermet) June 4, 2022

Des hectraes de vignes complètement « hachés »

Au Frêche (Landes), la viticultrice Nelly Lacave a retrouvé ses 8,5 hectares de vignes « hachés ». « Dans les vignes, il n’y a plus rien, le toit de notre bâtiment agricole est un gruyère géant et dans la maison, des vitres ont pété. Mon père qui a bientôt 70 ans n’a jamais vu ça », a-t-elle confié. Non loin de là, à Labastide-d’Armagnac (Landes), le maire Alain Gaube pense avoir « perdu entre 70 et 90 % de (ses) vignes ». « Par terre, il y a une grande partie des feuilles et des raisins. Les raisins qu’il reste (sur la vigne) sont déjà marron, ils sont morts », déplore-t-il. Si aucun blessé n’est à déplorer dans les Landes, 4.500 foyers ont été privés d’électricité.

⛈ Une violente cellule orageuse accompagnée de fortes chutes de grêle balaye les Landes, ici en périphérie de Mont-de-Marsan. (© Dominique Zuin) pic.twitter.com/ByUeOnqk22 — Météo Express (@MeteoExpress) June 3, 2022

Météo-France avait prévenu que des orages parfois violents allaient se développer dans le Sud-Ouest et progresser vers le nord et l’est du pays, accompagnés de pluies intenses (localement 40 à 60 mm en peu de temps), de rafales de vent et de grêle, notamment sur le Sud-Ouest et le Massif Central. De fait, les éclairs ont illuminé le ciel aussi bien en Bretagne qu’en Centre-Val-de-Loire, Normandie ou Ile-de-France. Des photographes amateurs ont posté sur les réseaux des images du sommet de la Tour Eiffel frappée par la foudre.

Les autorités appellent à la vigilance

« Les services de l’Etat et les moyens de la@SecCivileFrance sont mobilisés, prêts à intervenir », a fait savoir sur Twitter le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, invitant la population « à suivre les conseils des autorités et à rester très vigilante ».

Les services de l'Etat et les moyens de la @SecCivileFrance sont mobilisés, prêts à intervenir.

La population est invitée à suivre les conseils des autorités et à rester très vigilante. https://t.co/PKdfuIpAck — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 4, 2022

A Vincennes, à l’est de Paris, le festival de musique We love green ​a dû s’interrompre car « les conditions ne sont agréables ni pour le public ni pour les artistes », a annoncé un speaker sur scène.

En raison de pluies et orages violents, nous devons annuler le festival ce soir. Dirigez-vous calmement vers la sortie.



On se retrouve demain 💚 pic.twitter.com/HZiV9cbVln — WE LOVE GREEN (@WeLoveGreen) June 4, 2022

Sur le Domaine national de Chambord (Loir-et-Cher), 30.000 scouts unitaires de France réunis à l’occasion du week-end de la Pentecôte ont dû être mis à l’abri, dont un tiers à l’intérieur du château lui-même. « L’orage est passé vers 16h30. Ç’a duré quelques minutes, mais c’était relativement fort et un coup de vent a fait tomber les tentes des louveteaux », a expliqué Damien Tardy, chargé des relations presse du mouvement.

« Dix mille jeunes, âgés de 8 à 12 ans, ont été mis à l’abri dans le château en coopération avec la préfecture », les plus âgés « dans une plaine en pente », selon lui. « lls sont dans des tentes sous des ponchos et chantaient quand je suis passé les voir. » Loin de cette supercellule orageuse, la Corse a, elle, vu le mercure s’envoler : un record de chaleur pour un mois de juin a été enregistré au Cap Corse, dans le nord de l’île, avec 37,4 degrés, selon Météo-France.