Avoir un chien en ville, ç’a ses avantages… et ses inconvénients. Loin de la forêt, il ne faut pas oublier de ramasser les déjections de votre animal sur les trottoirs. Mais les sacs en libre-service, proposés par certaines villes à cet effet, ne sont pas toujours situés à proximité de la scène de « crime ». Il y a aussi le problème de la verdure. Quel compagnon à quatre pattes ne rêve pas de se prélasser dans l’herbe ? Mais, c’est sans compter sur le nombre de parcs en ville interdits aux chiens. Aussi, où trouver un vétérinaire, pourtant indispensable pour le suivi médical de votre chien, à proximité de votre domicile ?

Bref, un chien en ville, ce n’est pas de tout repos. Et beaucoup de personnes sont concernées par cette situation. Selon une étude de Statista, en 2021 plus de 65 % des ménages français possédaient un animal de compagnie, dont un quart un chien. Holidu lance cette année son premier classement des villes de France les plus adaptées pour accueillir nos compagnons, que ce soit pour les vacances ou pour y vivre. Spoiler : Paris n’est pas en tête du classement. On retrouve en top 3 : La Rochelle, Clermont-Ferrand et Chambéry.

Et vous, propriétaire de votre « bibou » adoré, êtes-vous satisfait de l’accueil réservé à votre chien dans votre ville ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ? Ou, quelles sont les installations mises en place par votre commune que vous appréciez ? Les restaurants sont-ils tolérants avec l’accueil de votre animal ? Avez-vous accès à un espace vert autorisé aux chiens à proximité ? Partagez votre avis ou votre expérience personnelle en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.