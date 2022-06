Journée mondiale du vélo : A Montpellier, la naissance d’un réseau vélo express long de 230 km

MOBILITES Ce vendredi, c’est la journée mondiale de la bicyclette. « 20 Minutes » fait un tour de France de la pratique du vélo, des bonnes et mauvaises habitudes des cyclistes, des infrastructures pour des déplacements plus sécurisés, etc. A Montpellier, les vélolignes s’apprêtent à bouleverser l’offre existante